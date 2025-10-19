El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero La jornada que elijas para hacer la compra es clave para ahorrar

Llenar la despensa se ha encarecido significativamente en los últimos años. Para muchas familias, ir al supermercado representa una de las partidas más cuantiosas del presupuesto mensual, lo que obliga a redistribuir el peso de otros gastos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que, en los últimos cuatro años, los alimentos acumulan una subida del 36%.

Las marcas blancas y la planificación de un menú semanal de comidas son el salvavidas de numerosos hogares. Hay estrategias que alivian la presión sobre el bolsillo, como aprovechar ofertas, comprar a granel, congelar alimentos para alargar su vida útil o comparar precios entre distintos establecimientos. Sin embargo, hay una táctica que podría contribuir a reducir aún más el ticket de la compra: el día de la semana elegido para ir al supermercado.

Este es el mejor día

No es ningún secreto que cada supermercado tiene fechas concretas en las que cuelgan sus ofertas. Algunos optan por colocar etiquetas rojas en las últimas horas de la tarde para dar salida a aquellos productos que tienen una fecha de caducidad próxima. Sin embargo, diversos estudios y expertos señalan una jornada en concreta en la que es más probable encontrar descuentos significativos. Ese día, por lo general, es el miércoles.

El motivo es que a mitad de la semana suelen haber reposiciones, nuevas ofertas y menor cantidad de gente comprando. Por lo tanto, es más factible que haya una mayor disponibilidad de productos. Los alimentos que más suelen estar de oferta son los frescos, como el pan, pescado, pollo, carne, huevos, frutas y verduras, entre otros artículos. Además, recomiendan ir por la mañana, ya que es cuando hay menos afluencia de clientes y es más posible que haya 'stock'.

A pesar de que el tercer día de la semana es el que consideran más barato, también destacan que el jueves muchas cadenas liquidan productos que caducan próximamente: intentan darle salida ofreciendo un descuento, sobre todo los alimentos refrigerados, panadería o productos preparados. Otro día señalado es el sábado a última hora, momento en el que es más fácil encontrar rebajas en productos frescos y perecederos, como frutas, verduras, carnes y pescados. La razón es que necesitan venderse antes de que finalice la semana, especialmente si esos establecimientos cierran los domingos. Por ello, es recomendable ir entre las 19.00 y las 21.30 horas para conseguir descuentos de un 30% y 50%.

