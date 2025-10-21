Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026 Los estudiantes tienen varias opciones repartidas entre los restaurantes y cafeterías de las facultades

María Ramírez Martes, 21 de octubre 2025, 08:02

La línea de ayudas para estudiantes ofrece una amplia variedad de recursos económicos destinados a sufragar gran parte de los gastos relacionados con la vida académica. Las becas están dirigidas a cubrir el coste de aspectos como el material escolar, el pago del alquiler y el importe de la matrícula universitaria. A este pack, la Universidad de Murcia ha sumado una nueva convocatoria para dar un apoyo adicional a su red de alumnos.

La nueva convocatoria publicada el 10 de octubre tiene el objetivo de ofrecer desayunos y comida en los comedores y cafeterías de sus distintos campus para el curso escolar 2025-2026. Para su concesión, se valorarán criterios basados en un sistema de puntuación que tendrá en cuenta la situación de personas en riesgo de exclusión social, los escasos recursos económicos de la unidad familiar y el expediente académico. El beneficiario deberá utilizar exclusivamente el comedor o cafetería que se le ha asignado específicamente y no podrá intercambiarlo con terceros.

Estas son las opciones

-Cafetería Centro Social: tres ayudas de 'Beca Comida', consistentes en la consumición de un menú completo sin bebida en sus instalaciones.

-Cafetería del Aulario de la Merced: cinco ayudas de 'Beca Medio Menú', incluye un plato de comida, una bebida, pan, postre y café, durante los horarios establecidos.

-Cafetería de Bellas Artes: una ayuda de 'Beca Desayuno y Comida', consistente en la consumición de un desayuno tipo A y de un menú completo con bebida, durante los horarios establecidos.

-Cafetería de Química: una ayuda de 'Beca Desayuno y Menú anticrisis', consistente en la consumición de un desayuno tipo B y de un 'menú anticrisis' con bebida, durante los horarios establecidos.

-Cafetería de Veterinaria: dos ayudas de 'Beca Desayuno y Comida', incluye un desayuno tipo B y de un menú completo con bebida, durante los horarios establecidos.

-Cafetería de Campus Sur: una ayuda de 'Beca Desayuno y Comida', consistente en un desayuno tipo A y de un menú del día con bebida, durante los horarios establecidos.

-Pabellón Docente: una ayuda de 'Beca Desayuno y Plato combinado', incluye en la consumición de un desayuno tipo B y de un plato combinado sin bebida, durante los horarios establecidos.

-Cafetería-comedor de Economía: dos ayudas de 'Beca Desayuno completo y Menú anticrisis', consistente en un desayuno completo y menú anticrisis con bebida, durante los horarios establecidos.

-Kiosco Campus de la Salud: una ayuda de 'Beca Desayuno y Menú del día', consistente en un desayuno tipo A y menú del día con bebida, durante los horarios establecidos.

-Cafetería Biología: dos ayudas de 'Beca Desayuno y Menú del día', consistente en un desayuno tipo A y menú del día con bebida, durante los horarios establecidos.

-Cafetería Ciencias del Trabajo: una ayuda de 'Desayuno saludable y Plato combinado saludable' consistente en un desayuno con zumo, café y 1⁄2 tostada y un plato combinado saludable; dos ayudas de 'Menú del día' consistente en primer y segundo plato, ensalada, pan y postre; cinco ayudas 'Plato Único de Guiso y ensalada' consistente en un plato de guiso del día y una ensalada; cinco ayudas 'Plato Único de Guiso' consistente en un plato de guiso del día.

Los aspirantes deberán presentar las solicitudes con la correspondiente documentación que se indica en la convocatoria a través del Registro Electrónico de la Universidad de Murcia. Tendrán que estar dirigidas a la Sección de Becas, indicando que formulan solicitud para 'ayudas de comida en los comedores y cafeterías universitarias 2025-2026', tal y como establece la convocatoria. El plazo para entregar el formulario está abierto hasta el próximo 3 de noviembre.