Dos jóvenes caminan al lado de La Merced, ayer, junto a una farola con anuncios de pisos. VICENTE VICÉNS

La ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes de la Región de Murcia sigue sin despegar

La Consejería de Fomento anota 1.689 expedientes concedidos, tras cumplir los requisitos exigidos, cuando al cierre del pasado año las solicitudes ascendían ya a 3.757

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:59

La concesión de ayudas a los jóvenes para el alquiler de vivienda sigue muy ralentizada. La Consejería de Fomento e Infraestructuras cuantifica hasta el momento ... un total de 1.689 expedientes concedidos (que pueden incluir en algunos casos más de un beneficiario), tal como recoge el último dato oficial de este departamento. Sin embargo, esta cuantía está claramente por debajo del número de ayudas del bono al alquiler solicitadas. Y es que, sin contar las registradas a lo largo de 2025, es decir, con el cómputo a cierre del pasado año, se elevaban ya a 3.757.

