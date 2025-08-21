La ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes de la Región de Murcia sigue sin despegar

La concesión de ayudas a los jóvenes para el alquiler de vivienda sigue muy ralentizada. La Consejería de Fomento e Infraestructuras cuantifica hasta el momento ... un total de 1.689 expedientes concedidos (que pueden incluir en algunos casos más de un beneficiario), tal como recoge el último dato oficial de este departamento. Sin embargo, esta cuantía está claramente por debajo del número de ayudas del bono al alquiler solicitadas. Y es que, sin contar las registradas a lo largo de 2025, es decir, con el cómputo a cierre del pasado año, se elevaban ya a 3.757.

De esa cifra daba cuenta el propio departamento autonómico en la respuesta a la solicitud de una persona que, a través de Transparencia, pidió a principios de año información sobre la tramitación del bono al alquiler joven. Y de hecho, según los datos oficiales, a 31 de diciembre de 2024 contabilizaban la tramitación de 299 ayudas, de las que 198 acreditaban el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria para beneficiarse y 60 disponían de la correspondiente resolución.

Desde la Comunidad, insisten en que «el 80% de las peticiones que cumplían los requisitos ya han sido abonadas»

Con todo, «hasta la fecha la Comunidad ha concedido todas las ayudas de las solicitudes de la primera convocatoria que cumplían los requisitos del bono joven de alquiler, por un total de 9.321.184 euros», aseguran desde la Consejería. De esa forma, «se han abonado todas las que se han justificado, que ascienden a 7.317.403 euros, lo que equivale al 80% de las solicitudes que cumplían los requisitos marcados».

Desde Fomento recuerdan que, como obliga la normativa, la concesión de la ayuda no implica por sí sola el pago automático de la misma, puesto que las subvenciones se abonan 'a posteriori', cuando el solicitante justifica el pago de al menos un trimestre del alquiler. Por consiguiente, no se pueden abonar las ayudas de los meses que aún no han sido pagados por los inquilinos, de acuerdo a lo establecido en la regulación estatal de estas subvenciones.

El sindicato UGT mantiene que más de 2.000 jóvenes en la Región están todavía sin cobrar el dinero que les corresponde

El sindicato UGT-RM insiste, en cualquier caso, en su denuncia de que la Dirección General de Vivienda de la Región continúa sin abonar las ayudas para el alquiler habitual o permanente, así como para la adquisición de vivienda en localidades con menos de 10.000 habitantes. Y recalca que ya han pasado más de dos años desde que miles de jóvenes comenzaron a solicitar estas subvenciones, procedentes de fondos del Gobierno central, pero que tiene que tramitar y abonar la Comunidad Autónoma. Y, de hecho, denuncia que más de 2.000 jóvenes siguen sin cobrar las ayudas que les corresponden.

Desde el Ejecutivo regional, lamentan que el Gobierno de España «diseñase unilateralmente estas ayudas cuando la gestión de la misma ha recaído íntegramente en las autonomías». Además, ponen de manifiesto que «apenas cuatro de cada diez jóvenes que han presentado la solicitud cumplen los requisitos impuestos por el propio Ministerio».

Responsabilizan al Gobierno

Por ello, desde el departamento autonómico que dirige el consejero Jorge García Montoro hacen hincapié en que, «si los jóvenes no pueden optar a esta ayuda, es porque no cumplen los requisitos impuestos única y exclusivamente por el Gobierno socialista, que es el único responsable del fracaso de estas ayudas». Además, puntualizan que, desde el Ejecutivo regional, «se solicitó dedicar los fondos sobrantes a otras iniciativas de ayuda al acceso de la vivienda y la petición fue denegada».

Por otro lado, el sindicato ugetista insiste en reclamar a la Comunidad que declare los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla como zonas tensionadas de cara a reducir los impuestos a los propietarios para ayudar a que bajen las rentas y los alquileres no puedan subir más del 2% o 3% al año.