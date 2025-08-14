Aparcar 'a pie de playa' puede salirte caro: estas son las sanciones a las que te expones Muchos municipios costeros habilitan zonas de aparcamiento para afrontar la avalancha de vehículos en verano, pero suelen llenarse a primera hora

Con la llegada del verano, las playas del litoral español se llenan de turistas y visitantes dispuestos a disfrutar de una jornada junto al mar. Sin embargo, lo que debería ser un día de relax puede empezar con una auténtica pesadilla: encontrar aparcamiento cerca de la playa. En muchos destinos costeros, especialmente en zonas turísticas o de alta afluencia, aparcar se convierte en una misión casi imposible.

Más allá de la frustración de estar dando vueltas sin éxito, esta situación también puede generar momentos de tensión. Por ejemplo, el año pasado un bar de Guardamar del Segura protagonizó una insólita imagen, montando las sillas y mesas de su terraza encima de unos coches estacionados en la zona habilitada para el bar.

Por ello, ante la desesperación, algunos conductores optan por estacionar en lugares prohibidos, como vados, pasos de peatones o incluso sobre las propias aceras. Y no faltan quienes, llevados por el deseo de aparcar 'a pie de playa', se arriesgan a dejar el coche directamente en la arena. Lo que para ellos puede parecer una pequeña infracción sin importancia, puede tener consecuencias mucho más serias de lo que imaginan.

Muchos municipios costeros habilitan zonas de aparcamiento para hacer frente a la avalancha de vehículos en verano, pero en los destinos más concurridos estos espacios suelen saturarse a primera hora. En estas circunstancias, la tentación de dejar el coche en un lugar indebido es grande.

Las multas por estacionar en la playa: estas son las posibles cuantías

La Ley de Costas es tajante al respecto. Según su artículo 33.5, está «prohibido el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos» en las zonas de dominio público marítimo-terrestre, lo que incluye las playas y dunas. Las sanciones por incumplir esta norma varían en función de la gravedad de la infracción y de la regulación específica de cada ayuntamiento, pero las multas pueden oscilar entre los 50 y los 150 euros en la mayoría de los casos.

Sin embargo, si el vehículo se encuentra dentro de un espacio protegido, como un parque natural o una zona catalogada de especial protección medioambiental, la cuantía puede dispararse hasta los 6.000 euros.

