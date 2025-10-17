La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panel informativo de la Bolsa de Madrid este viernes EP

La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

Banco Santander e Indra retroceden un 4% en una sesión en la que el Ibex-35 resiste mejor que otros índices europeos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Un terremoto con epicentro en la banca regional de EE UU amenaza extender la crisis bursátil al resto de Bolsas. Un día después de que ... dos entidades, Zions Bancorp y Alliance Bancorp, revelasen problemas de impago de algunos préstamos, vinculados a fraudes, que tenían dos de sus prestatarios, el temor de los inversores sobre grandes entidades como Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan están arrastrando este viernes a la banca europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  2. 2 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  5. 5 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  6. 6 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  7. 7 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  8. 8

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  9. 9 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  10. 10 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas