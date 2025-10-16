La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA, Carlos Torres, junto al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. R. C.

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La CNMV anunciará este viernes el porcentaje de aceptación y la cotización de referencia para calcular una posible segunda oferta

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Máxima tensión en el mercado en las últimas horas antes de conocer el resultado de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Nacional ... del Mercado de Valores (CNMV) dará a conocer mañana el resultado de la operación, con una enorme incertidumbre en torno a cuál será el porcentaje de aceptación definitivo y, sobre todo, cuáles serán los criterios para establecer el precio de una posible segunda opa, en caso de que la vasca se quede por debajo de su objetivo del 50% y decida rebajar el umbral de aceptación al 30% para no dar marcha atrás en sus planes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  2. 2 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras el fallecimiento de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  5. 5

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  6. 6

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  7. 7 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  8. 8 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  9. 9 Llega a Murcia un nuevo mercadillo de ropa vintage: más de 2.000 prendas a nueve euros
  10. 10 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace