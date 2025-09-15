La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Puerto de Barcelona EFE

El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio

Supone un descenso menos acusado que el de julio y las ventas en le conjunto de la UE empiezan a recuperar el ritmo con un superávit de 12.400 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:34

La política comercial de Donald Trump empieza a dar sus frutos. EE UU está importando menos productos europeos que antes del aumento de los aranceles. ... Las exportaciones de la Unión Europea a la primera economía mundial volvieron a caer en el mes de julio, cuando aún no se había rubricado el acuerdo de aranceles entre Washington y Bruselas -lo hicieron el día 27- por el que las ventas de todos los productos de la UE están gravados con un 15%, según las estimación publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE). Concretamente, las exportaciones alcanzaron los 44.153 millones de euros, un 4,4% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones crecieron en 31.229 millones, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  3. 3 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena
  4. 4

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  5. 5

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  6. 6

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  7. 7 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  8. 8 Un Real Murcia errático se deja dos puntos en Madrid
  9. 9 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa
  10. 10

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio

El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio