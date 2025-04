La patronal carga duramente contra un «Gobierno hostil» para las empresas

Guerra contra un Gobierno «hostil» contra las empresas y guerra dentro de la propia patronal a las puertas de unas elecciones más broncas que nunca ... por la presidencia de Cepyme. El primer acto público de la candidata a liderar la organización dirigida actualmente por Gerardo Cuerva, Ángela de Miguel, la apuesta del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha transcurrido en un ambiente de alta tensión, con los dos candidatos a la presidencia de la patronal de las pequeñas y medianas empresas presentes.

La patronal, un día después de recurrir una orden de la vicepresidenta Yolanda Díaz ante la Audiencia Nacional, ha cargado sin tapujos contra el Ejecutivo de coalición acusándolo de ser «hostil» para los intereses de los empresarios. Primero lo hizo el presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido, durante su presentación de Ángela de Miguel en el desayuno de Nueva Econonía Fórum. «Tenemos un Gobierno hostil, un Gobierno que toma medidas para perjudicar a las empresas», denunció el también vicepresidente de CEOE, que también denunció que el Ejecutivo ha roto el diálogo social «imponiendo medidas de manera unilateral». Y señaló que hay «muchos ejemplos de actuaciones que perjudican y mucho la competitividad de las empresas», como por ejemplo la reducción de la jornada laboral que pretende implantar.

Y este mismo discurso fue secundado por De Miguel en presencia de su jefe de filas, Antonio Garamendi. «Sabemos que tenemos un Gobierno hostil, una normativa complicada», señaló. Y advirtió que desde Cepyme, la organización que pretende liderar a partir del 20 de mayo, fecha de las elecciones, van a ponerse manos a la obra y «denunciar, pelear y hacer sonar los tambores porque es insostenible» la situación que está viviendo la pequeña empresa, sobre todo la microempresa, la de menos de diez trabajadores. En este sentido, hizo hincapié en que estas micropymes están ya contratando menos y cada vez son menos y más pequeñas. «Un país sin empresas es un país más pobre, sin futuro», se lamentó.

Alabanzas a Ayuso

En contraposición del Gobierno, De Miguel alabó enérgicamente la política económica y fiscal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también presente en el desayuno, a la que agradeció públicamente sus medidas que «están permitiendo que la pequeña empresa crezca».

La candidata vallisoletana no tuvo tampoco reparos para cargar contra el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, delante de él mismo aunque sin mencionarle expresamente por haber «abandonado la pyme». «Me estoy recorriendo España y lo que siente mucho la pyme es que se siente abandonada (...). Muchas veces cuando uno va por ahí y ve a los autónomos, podrá no gustarle más o menos algunas de las medidas que se adoptan desde ATA o que defiende Lorenzo Amor, su presidente, pero la realidad es que abandonados no se sienten porque saben que hay una persona que está todos los días peleando y luchando por que la vida de cada uno de los autónomos de este país sea mejor y eso la pyme no lo ha percibido», criticó. Y recalcó ella va a luchar por lograr una pyme «más fuerte» que «recupere la ilusión» porque «no vamos por el buen camino».