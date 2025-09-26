La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, durante la presentación. RC

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

La mayor operadora del país lanza Advertising, una plataforma que usa su base de clientes y la inteligencia artificial para conectar marcas y audiencias con anuncios segmentados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:44

MasOrange sigue diversificando su negocio y aprovechando su inmensa base de clientes en España. La primera operadora de telecomunicaciones del país ha presentado 'MasOrange Advertising', ... una nueva línea de negocio con la que entra en el mercado de la publicidad segmentada. La empresa dirigida por Meinrad Spenger aprovechará su base de 31 millones de clientes móviles en España y la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para conectar marcas y audiencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  2. 2

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  3. 3 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  4. 4

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  5. 5 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  6. 6

    Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos
  7. 7 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  8. 8 El Consejo Jurídico avala indemnizar con 220.000 euros a la familia de un joven con discapacidad fallecido en La Arrixaca
  9. 9

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  10. 10 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones