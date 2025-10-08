La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y el precio de una hipotética segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59

Comenta

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre, según ha hecho ... publico este miércoles en un comunicado a través de su página web. Además, el supervisor advierte que las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano
  4. 4

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  5. 5 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  6. 6 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  7. 7

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  8. 8 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  9. 9 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  10. 10

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»