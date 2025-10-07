La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del BBVA, Carlos Torres, posa durante la entrevista en el edificio de La Vela en Madrid.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, posa durante la entrevista en el edificio de La Vela en Madrid. Óscar Chamorro

Carlos Torres

Presidente de BBVA
«Vamos a superar el 50% y esperar una segunda opa no tiene sentido ni atractivo»

Asegura que BBVA se retirará del proceso en el caso de que la CNMVle obligara a subir el precio en una segunda oferta

Lucas Irigoyen
Clara Alba

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 00:32

Comenta

Después de 16 meses, la opa de BBVA para adquirir el Sabadell afronta los últimos cuatro días. El viernes a media noche termina el ... plazo que los accionistas del banco catalán tienen para responder a la oferta. Son 96 horas en las que se juega el éxito o fracaso de la operación. La clave: alcanzar el sí del 50% de los accionistas del Sabadell. Para el presidente de BBVA, Carlos Torres, es algo que lograrán «ampliamente». El máximo dirigente se muestra confiado en un escenario en el que se intensifican los mensajes, por cierto, cada vez más afilados. Y es que los responsables de la entidad catalana contestan que la opa no alcanzará ese porcentaje y señalan que la operación necesitará una segunda oferta en metálico.    Para Torres, se trata de un planteamiento que responde a «especulaciones interesadas» que tratan de «hacer pensar al accionista del Sabadell algo que no es cierto». Insiste categórico que en el «hipotético caso» de que tengan que recurrir a una segunda oferta –opción necesaria para seguir adelante si la aceptación queda entre el 30% y el 50%– nunca lo harán a un precio superior.   

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  3. 3 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  4. 4 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  5. 5

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  8. 8

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar
  10. 10

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Vamos a superar el 50% y esperar una segunda opa no tiene sentido ni atractivo»