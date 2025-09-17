La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nvidia. Reuters

China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA

La decisión avanza que la industria del gigante asiático ha alcanzado la madurez necesaria para independizarse de los productos estadounidenses para competir de tú a tú con EE UU

José A. González

José A. González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:05

China aplica a Estados Unidos la ley del «ojo por ojo, diente por diente». Y lo que era una recomendación ahora es una prohibición: «No ... se puede comprar chips de inteligencia artificial a Nvidia». Una decisión que va más allá de una respuesta industrial y puede esconder algo más: la soberanía tecnológica de China en el sector de la inteligencia artificial.

