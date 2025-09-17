Bruselas avisa de que el contrato del Ministerio del Interior con Huawei presenta «riesgos de injerencia extranjera»
La Comisión advierte al Gobierno de que la adjudicación crea una «dependencia» con un proveedor considerado «de alto riesgo» en un sector crítico
Madrid
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:27
La polémica por un contrato del Ministerio de Interior con la empresa china Huawei ha llegado a Bruselas. La vicepresidenta de la Comisión Europea para ... la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, advirtió este miércoles del riesgo de injerencia extranjera que plantea este contrato del Gobierno de España al crear una «dependencia» con un proveedor considerado por la Unión Europea (UE) de «alto riesgo» en un sector crítico como es el Ministerio de Interior.
En su momento, hace alrededor de un mes, el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, justificó en el Senado el contrato con Huawei cuestionado por la oposición por «comprometer las escuchas policiales». Desde la tecnológica reiteran que todos sus productos disponibles en el mercado español «cumplen estrictamente con las leyes y normativas locales, así como con los criterios y estándares aplicables de admisión de productos».
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
