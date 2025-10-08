Estas son las novedades en las trasferencias que impedirán fraudes a partir de este jueves Estafas como 'man in the middle' son las que se pretenden erradicar con diferentes obligaciones que tendrán las entidades bancarias

L. Guillén Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:15

Cada vez son más comunes los fraudes a través de la banca online. En los primeros seis meses de 2025, casi 250.000 ciberdelitos fueron denunciados, según los datos del Balance de Criminalidd del segundo trimestre de 2025. A través de decenas de tácticas, los criminales que actúan detrás de una pantalla utilizan la estafa 'online' para engañar a los usuarios. Con métodos de suplantación como 'phishing', 'smishing' o 'man in the middle'. Este último es el que se pretende erradicar con estas nuevas medidas, que entrarán en vigor a partir del 9 de octubre de este año. Este técnica consiste en que un tercero se interpone entre la comunicación del banco y el particular, así el ciberdelincuente consigue interceptar o manipular los datos para alterar el IBAN en facturas o hacerse pasar por proveedores, para sustraer el dinero de las transferencias.

Uno de los casos más conocidos en la Región de Murcia, en el cual se utilizó también este 'modus operandi', fue la ciberestafa cometida contra el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en la que unos ciberdelincuentes se hacían pasar una empresa suministradora de electricidad licitada, cobraron hasta 450.000 euros de facturas falsas. Este tipo de fraudes son también muy comunes en particulares, cuando el delicuente se hace pasar por el banco, empresas de mensajería o la propia DGT, consiguen acceder a los datos bancarios, modifican la información y logran que la víctima realice las transferencias al número de cuenta del estafador.

Las nuevas medidas de la Unión Europea, que van a entrar en vigor el 9 de octubre, quieren evitar precisamente este tipo de estafas. Este reglamento recoge las siguientes obligaciones que deberán cumplir los bancos:

La verificación automática. Las entidades bancarias estarán obligadas a cotejar la identidad del beneficiario y el IBAN, antes ejecutar la transferencia. Para evitar que se suplante la identidad de una empresa o particular.

El cliente debe ser alertado. En el caso de que los datos no coincidadan, el usuario tiene que ser alertado de que la operación podría ser fraudulenta.

Responsabilidad bancaria. Según el reglamento, si la identidad no es verificada o se realiza erróneamente, la entidad deberá reembolsar el dinero de inmediato al cliente.