Las estafas online más habituales del verano y cómo evitarlas

En verano las páginas de viajes, alojamientos y ocio aumentan su tráfico exponencialmente. Los ciberdelincuentes son conscientes de esto, por lo que ven esta época del año el momento perfecto para engañar a los usuarios. Las técnicas más utilizadas por estos hackers de internet son: el 'phishing' (a través del correo electrónico) y 'smishing' (a través de SMS), es decir, mandar contenido engañoso a través de gmail o de los mensajes de texto relacionados con las actividades habituales de cualquier persona.

El Banco de España calculó que las pérdidas derivadas de los pagos electrónicos, producto de prácticas fraudulentas como las ya mencionadas, sumó casi 500 millones de euros en 2024. Muchas veces, el 'modus operandi' de los ciberdelincuentes es conseguir que el propio titular de la cuenta, mediante engaño, ordene el pago y el importe sea incluso mayor. En estos casos, las entidades financieras suelen negar el reembolso del dinero sustraído alegando que se actuó con 'negligencia grave'. Pero, el Parlamento Europeo no solo define como fraudulentas las transacciones de pago no autorizadas, también aquellas en las que se manipuló al pagador por admitir una orden de pago. En definitiva, ningún pago que se realice bajo los efectos de un engaño podrá ser considerado autorizado. Y será por lo tanto la entidad financiera la encargada de hacer frente al reembolso.

Las estafas más comunes este verano a través de SMS o correo electrónico son dos. En primer lugar, el falso mensaje de un llamativo descuento de un apartamento turístico, un hotel, un vuelo o una actividad de ocio, para la cual es necesario facilitar los datos bancarios con el fin de hacer la reserva. Otros también aparecen como un cupón rebajado de Airbnb que ofrece un tercero o un falso correo urgente para confirmar los datos de una reserva de Booking. En segundo lugar, el típico mensaje de la DGT informando del pago pendiente de una multa, que deberá hacerse en la mayor brevedad posible para evitar recargos. Una situación creíble si estas vacaciones y se está circulando por carreteras menos conocidas. Pero esta práctica siempre será fraudulenta, ya que la Dirección General de Tráfico recuerda que nunca notifica sanciones por mensajes de texto o correo electrónico.

Ampliar Ejemplo de mensajes de texto fraudulentos. LV

Qué hacer para no caer en estas estafas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda no abrir correos o mensajes de texto de origen desconocido. Si el emisor del mensaje parece conocido, pero al abrirlo es alarmista, le urge o se debe pinchar un link, hay que desconfiar. Para comprobarlo se debe llamar al teléfono de la empresa o particular que se tenga grabado en contactos, no el que se indique en el SMS o email. Si en este caso, alguien llama pidiendo datos bancarios o datos personales, esa llamada es falsa y una estafa, ninguna empresa o banco puede pedir esa información por teléfono.