Los promotores de la Región de Murcia esperan cerrar el ejercicio con un tercio más de viviendas visadas

El incremento de los proyectos de construcción de vivienda es notorio durante este año, pero también es cierto que la mejora sigue sin ... paliar el déficit existente frente a las necesidades reales. Con todo, las expectativas que maneja la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm) para el cierre de este ejercicio apuntan a que «podríamos alcanzar las 4.400 viviendas visadas en 2025», según resaltó ayer su presidente, José Ramón Blázquez, en la presentación oficial de la feria inmobiliaria Reside 2025, que se celebrará en Murcia del 24 al 26 de octubre. Un volumen que supondría un tercio más de unidades que las registradas el año anterior.

Una estimación que se realiza en función del promedio de visados contabilizados hasta el pasado mes de julio, que ascendían a 2.609, unido al buen ritmo de actividad en los últimos meses, lo que presagia aún más esa evolución positiva. Claro que esta mejora gradual en la oferta en ningún caso compensa la elevada demanda embalsada que existe.

Porque si se compara con los hogares que se generan cada año, cuya proyección elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) se observa con claridad que la producción de vivienda nueva todavía no alcanza niveles suficientes para equilibrar el mercado, por lo que la diferencia «sigue ensanchándose». Así lo expuso sin tapujos el máximo representante del sector regional, que reclama «medidas de choque urgentes para aumentar mas la producción».

Mayores necesidades

Y es que situación dejaba ya una previsión de creación de 14.400 nuevos hogares en la Comunidad en este 2025, basándose en la inmigración y en la reducción del tamaño medio de los mismos. De ahí que «aunque aumentemos cada año el número de visados en 500 anuales, seguiremos aumentando el déficit actual de manera importante, por encima de las 45.000 viviendas», puntualiza José Ramón Blázquez.

Los empresarios insisten en reclamar «medidas de choque urgentes para aumentar más la producción» residencial

Además, el enorme desequilibrio acumulado en los últimos años y los elevados costes de construcción «están generando tensiones en los precios». De hecho, la alta demanda y la escasa oferta, junto con los sobrecostes y «las cada vez más elevadas exigencias constructivas, están produciendo un elevado aumento del precio de la vivienda, en dos dígitos», recalca, ya que además «se ha ido desacoplando de la evolución de la renta de las familias, dando lugar a un creciente tensionamiento de las ratios de accesibilidad».

Ampliar José Ramón Blázquez, a la derecha, junto a Ricardo Zamora, de Noved, en la presentación de la feria, ayer. J. Meroño

No obstante, la situación es completamente diferente a la de la 'burbuja' inmobiliaria acontecida en la primera década del siglo. «Entonces había viviendas sin comprador. Se construían muchas más que hogares se generaban, y ahora tenemos compradores sin vivienda», subraya el dirigente de Apirm. En este sentido, los datos de compraventa hasta julio del INE revelan que en la Región de Murcia «se observa un crecimiento todavía mayor que en España, de 21,93% global, con una subida del 37,05% en la obra nueva frente a un 18,16% en usada».

Al mismo tiempo que la perspectiva de los precios «sigue empeorando», ya que en el acumulado hasta mitad de año marcan otro repunte del 13,27% (por encima de la media del país), con un 11,05% en obra nueva.

Medio millar de personas se han inscrito ya en la feria de ventas Reside 2025, que se celebrará en Murcia del 24 al 26

Blázquez hace hincapié en el contexto crítico existente. Y es que «la vivienda es el gran problema de hoy, y por desgracia, lo seguirá siendo». Por ello, insistió en que «llevamos desde hace muchos años advirtiendo del problema que se nos venía encima». Y es que «hemos repetido una y otra vez que el número de personas que necesitan vivienda aumenta muy por encima del número de unidades nuevas que se construyen cada año, por lo que la falta de vivienda se hace más evidente y el problema se agrava cada día que pasa», añadió.

18 firmas expositoras

Por último, con respecto al evento ferial, organizado por la agencia Noved en colaboración con Apirm, reunirá a 18 firmas en el hotel Sercotel Amistad de Murcia, contándose ya con medio millar de personas inscritas, lo que revela el creciente interés del público, especialmente con la obra nueva. Incluirá desde viviendas de segunda mano hasta apartamentos, chalets y villas de 'alto standing', ubicadas en zonas de la ciudad de Murcia como Juan de Borbón, Juan Carlos I, Infante y La Flota, además de pedanías y urbanizaciones. También habrá inmuebles de costa, principalmente de Mazarrón, Los Alcázares, Santiago de la Ribera y Orihuela Costa.

Los precios de obra nueva oscilarán entre los 89.000 euros (como el caso de una promoción en Guadalupe) y los 2,5 millones de euros, lo que evidencia la diversidad del catálogo disponible.