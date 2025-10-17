La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de viviendas en Zarandona en una imagen de archivo. Nacho García

Los promotores de la Región de Murcia esperan cerrar el ejercicio con un tercio más de viviendas visadas

La proyección es alcanzar 4.400 unidades en toda la Región, aunque desde la patronal Apirm dicen que la subida no palia el déficit de oferta

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:41

El incremento de los proyectos de construcción de vivienda es notorio durante este año, pero también es cierto que la mejora sigue sin ... paliar el déficit existente frente a las necesidades reales. Con todo, las expectativas que maneja la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm) para el cierre de este ejercicio apuntan a que «podríamos alcanzar las 4.400 viviendas visadas en 2025», según resaltó ayer su presidente, José Ramón Blázquez, en la presentación oficial de la feria inmobiliaria Reside 2025, que se celebrará en Murcia del 24 al 26 de octubre. Un volumen que supondría un tercio más de unidades que las registradas el año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los promotores de la Región de Murcia esperan cerrar el ejercicio con un tercio más de viviendas visadas

Los promotores de la Región de Murcia esperan cerrar el ejercicio con un tercio más de viviendas visadas