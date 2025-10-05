El 'bloque cebra' se convierte en el nuevo rey de la selva en Murcia: «Esto va a ir a más»

En la jungla de asfalto y hormigón de la ciudad, los 'bloques cebra' se han convertido en los reyes de la selva. Trazados longitudinales en ... tonos blancos y negros son sus marcas características. Proliferan por todo el país. También en Murcia. Sobre todo, en algunas de las zonas en las que estos últimos año se ha vivido un nuevo 'boom' urbanístico. Ya hay quien le ha puesto etiqueta a ese fenómeno: «bloques cebra». La definición parte de una cuenta en Instagram con ese nombre, 'Bloque Cebra'. Sus autores, críticos con la estética y su fórmula constructiva, han abierto un amplio debate entre arquitectos y urbanistas, derivado de esta multiplicación de ejemplos.

«Es una arquitectura de zonas de expansión urbana», según explica el decano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, Arturo García Agüera. También se les ha llamado «McCebra», para compararlo con la 'fast-food': trazados blancos, ventanas negras, niveles superpuestos uno tras otro. «Es el Zara o el Ikea de la arquitectura», según Javier Alarcón, del estudio Zorg Arquitectos, al frente del cual está Jesús Almagro.

Desde el séptimo piso del Edificio Murano, en las oficinas de Zorg, la visión del 'skyline' murciano se puede contemplar en una perspectiva de 360º. Se superponen décadas de crecimiento urbano. Jesús Almagro señala al norte, donde han levantado algunos de sus edificios más representativos, precursores en Murcia de una estética más actual y próxima a lo que se puede considerar un 'bloque cebra'. El ejemplo más evidente es el Residencial Ortiz de Zárate. Se levantó en 2015, antes de la actual fiebre: «Me ha llamado gente de Madrid para saber si quedaban pisos a la venta, después de pasar por aquí y verlo», cuenta. En este caso, el edificio no es homogéneo y el «el sentido de la cebra era articular un volumen que cambiaba de ocho plantas a diez. Lo que se hizo fue estirar estas líneas para que se se disimulase de alguna manera». La fachada tampoco es plana, sino tornasolada, lo que le confiere matices especiales con la luz.

«No es un corsé»

Jesús Almagro también deja claro que «no todos los edificios que llaman cebra son exactamente iguales» y que este estilo «no es un corsé». En este entorno entre Juan de Borbón y Juan Carlos I, también de Zorg Arquitectos, está el Residencial Entrejardines, donde Almagro y su equipo juegan con otras tonalidades y con la orientación vertical y horizontal, rompiendo la fachada hasta en cinco planos.

Una ruta a lo largo de la ciudad nos descubre edificios que juegan con la superposición de niveles blancos pero también rompen con los trazados longitudinales. Desde las Torres Infinity, en Ronda de Levante, con un acabado casi espacial, a Promeca Living, en El Puntal, donde las aristas de la fachada dibujan otra geometría que hace que cambie de color en función de la luz que le llega a lo largo del día.

Complejos de viviendas o residencias universitarias han recurrido a esta fórmula como solución a la necesidad de construir rápido. En esta zona norte de Murcia, pero también en las inmediaciones de la Ronda Sur, antes que los edificios, brotan carteles anunciando promociones de viviendas. Predominan los trazos blancos y negros, apilados planta tras planta.

En todo caso, la imagen que ofrecen a día de hoy está muy lejos de ser la de la repetición infinita que ya se ve en zonas de Madrid, Bilbao o Valencia. «Todos los ensanches son construcciones que se hacen muy rápido», añade Jesús Almagro. Esto demanda sistemas constructivos que respondan a esa exigencia y lanza un vaticino: «Esto va a ir a más».

«Es un método que funciona y se vende»

Otro arquitecto, Juan Pedro Sanz, profesor de la UPCT, subraya que detrás de todo está la evidencia del mercado: «Uno, al final, siempre compra lo que conoce». «Es un producto que funciona y que se vende», admite Arturo García Agüera. El decano de los arquitectos ve que, a día de hoy, las promociones de viviendas van por esa línea de «producto minimalista, sencillo, que responde a un tipo de promoción que nadie desagrada». Aunque también subraya que el hecho de que se replique no significa que sea de peor calidad, ya que hay trabajos de muy alto nivel dentro de esa tipología de edificios.

Más allá de las calidad final de la edificación, otra de las crítica ha llegado por la homogeneización del paisaje. Juan Pedro Sanz reconoce que en un principio le pareció una estética que «mejoraba algunas cosas», pero que el problema ha llegado con su proliferación: «Se ha replicado mucho, es un estilo global, y las ciudades empiezan a resultar algo anodinas. Da igual si estás en en Murcia, en Granada o en cualquier otro sitio».

A lo mismo apunta Patricia Reus, también arquitecta de la UPCT: «No sabes si es Molina de Segura, Valencia o León». Para ella, puede parecer un diseño «contemporáneo y aséptico», pero a gran escala genera «un impacto visual enajenante». Una «patina de modernidad», dice Reus, para la que «es como ponerse una camiseta de 'soy moderno'».

«En arquitectura, como en todo, hay tendencias y modas», deja también claro García Agüera. Y esta es la tendencia del momento igual que hubo épocas de expansión urbana donde los grandes bloques residenciales de ladrillo y toldo verde redefinieron no solo un paisaje, sino incluso una época. A eso le sucedió el hormigón y el monocapa.

En su opinión, el debate que se ha abierto con ellos «va a valer para que los arquitectos se replanteen muchas cosas» porque «es exigible un poco más de reflexión».