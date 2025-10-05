La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Residencial Ortiz de Zárate, en la avenida Juan de Borbón, diseñado por el Zorg Arquitectos y construido en 2015. Kiko Asunción / AGM

El 'bloque cebra' se convierte en el nuevo rey de la selva en Murcia: «Esto va a ir a más»

La ciudad no escapa a la fiebre por estos edificios que crecen por toda España en nuevas zonas de desarrollo urbano. Su proliferación ha abierto un debate con partidarios y detractores

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:28

Comenta

En la jungla de asfalto y hormigón de la ciudad, los 'bloques cebra' se han convertido en los reyes de la selva. Trazados longitudinales en ... tonos blancos y negros son sus marcas características. Proliferan por todo el país. También en Murcia. Sobre todo, en algunas de las zonas en las que estos últimos año se ha vivido un nuevo 'boom' urbanístico. Ya hay quien le ha puesto etiqueta a ese fenómeno: «bloques cebra». La definición parte de una cuenta en Instagram con ese nombre, 'Bloque Cebra'. Sus autores, críticos con la estética y su fórmula constructiva, han abierto un amplio debate entre arquitectos y urbanistas, derivado de esta multiplicación de ejemplos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  4. 4 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  5. 5 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  6. 6 No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
  7. 7

    Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos
  8. 8

    El campo podrá usar más abonos sin químicos para reducir la contaminación junto al Mar Menor
  9. 9

    La mejoría del Real Murcia colapsa en las áreas
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El 'bloque cebra' se convierte en el nuevo rey de la selva en Murcia: «Esto va a ir a más»

El &#039;bloque cebra&#039; se convierte en el nuevo rey de la selva en Murcia: «Esto va a ir a más»