Fecoam y sus asociados unen fuerzas con Adirmu ante la diabetes

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) continúa con las diferentes acciones que realiza a lo largo del año dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la entidad, con una nueva colaboración con la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu), coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Diabetes.

Para la federación de cooperativas, la colaboración con Adirmu a lo largo de los años «subraya el papel fundamental del sector cooperativo no solo como motor económico clave para la Región, sino como pilar esencial en la promoción de hábitos de vida saludables basados en el consumo de productos de proximidad, seguros y de alta calidad». La iniciativa busca concienciar a la población murciana sobre la prevención y el manejo de la diabetes a través de la educación alimentaria.

Dentro de las actividades desarrolladas, desde Adirmu, su presidenta, Asunción Sáez, destaca el reto protagonizado por el atleta Germán Romera, quien corrió sin interrupción durante 24 horas en la Plaza de Europa de la capital, con el fin de ilustrar el hecho de que vivir con diabetes no es una barrera para la superación personal.

Además, se desarrolló la marcha solidaria con escolares y sus familias, y la feria de la salud y diabetes, la cual reunió a entidades sanitarias y talleres, controles gratuitos de glucosa y actividades para toda la familia.

Asociados de Fecoam de toda la Región de Murcia como Campos de Jumilla, Camposeven y su marca Freshvana, Campotéjar del Segura, ExpoÁguilas, Gregal, Hortamira, Limonar de Santomera, San Cayetano y su marca Alpi, Thader Cieza y La Vega de Cieza han aportado en esta edición de 2025 productos de temporada para los avituallamientos de la marcha y para las diferentes actividades.

Como recuerdan desde Fecoam, la federación de cooperativas, junto son sus asociados, fueron nombrados como padrinos y socios de honor, por su trabajo con Adirmu a lo largo de los años.

El sector agroalimentario regional, liderado por las cooperativas, son clave a la hora de proveer de productos utilizados en la dieta mediterránea, reconocida globalmente por sus beneficios para la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, subrayan desde Fecoam.

Productos como frutas y hortalizas, pilares de la producción cooperativa, son recomendados por su alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes. El fomento de una alimentación saludable es, por tanto, «un eje central de la labor de Fecoam», alineado de manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) salud y bienestar. Este enfoque «garantiza que la competitividad del sector se desarrolle bajo los criterios irrenunciables de seguridad alimentaria e impacto positivo en la sociedad».

