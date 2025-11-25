Fecoam y AFC organizan una jornada gratuita para disipar las dudas sobre Verifactu

Rubén Aragón Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:19 Comenta Compartir

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) organiza el próximo 4 de diciembre una jornada gratuita abierta a cooperativas y al tejido empresarial y económico de la Región de Murcia, con el fin de disipar las posibles dudas que existan sobre Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio creado por la Agencia Tributaria.

En colaboración con Grupo Praxis-AFC, esta jornada informativa tendrá lugar en las instalaciones de la federación en la capital de Murcia, y abordará las características y requisitos de los sistemas informáticos de facturación (SIF), los registros de facturación, modalidades de cumplimiento o los requisitos de Verifactu.

El fin es llevar a cabo un «análisis completo del reglamento que regula estos sistemas informáticos de facturación», detallan desde Fecoam. Todos los interesados pueden inscribirse o solicitar más información escribiendo un correo electrónico a: lidia.perez@fecoam.es, o llamando al 968 351 282.

«Con esta nueva jornada continuamos apoyando y asesorando a todos nuestros asociados, productores y empresas en general, prestando un asesoramiento integral en todas las cuestiones necesarias», insisten desde Fecoam.

Como explican desde la entidad, desde la entrada en vigor de la Ley Antifraude y el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, están previstos cambios importantes a la hora de realizar la facturación que afectan a todas las empresas, incluyendo las del sector agroalimentario.

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor la obligatoriedad para las empresas trabajar con un software que cumpla con la Ley Antifraude, «por lo que esta jornada es de especial interés para aquellos que aún o se han adaptado o están en proceso de hacerlo».

Fecoam ofrece esta sesión informativa y práctica que facilite la puesta en marcha de estos nuevos procedimientos, evitando sanciones a través del cumplimiento de la norma.

Dudas sobre SIF y Verifactu

Grupo Praxis-AFC presta asesoramiento especializado en prácticamente todos los ámbitos del derecho. Como explican desde la propia entidad, el objetivo es que el empresario tenga cubiertas todas sus necesidades legales a través de profesionales especialistas en cada materia. El asesoramiento incluye derecho fiscal y tributario, mercantil, laboral, administrativo, propiedad intelectual e industrial, auditoría, concursal y litigación civil y mercantil, en distintos sectores, incluyendo el agrícola.

Junto con Fecoam, solucionarán todas las preguntas más frecuentes sobre los SIF y Verifactu, que van desde quiénes están obligados a utilizar SIF y qué operaciones se incluyen, qué sanciones contempla la Ley en relación a los programas y sistemas informáticos que no cumplan los requisitos, hasta a cuáles se aplica el reglamento que establece los requisitos de los SIF.

Además, arrojarán luz sobre cuándo será de obligado cumplimiento el reglamento, si es posible el cambio de la modalidad Verifactu a la modalidad no Verifactu, o dónde debe figurar el código QR de la factura, entre otras cuestiones de relevancia.

