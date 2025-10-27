Cajamar eleva a 750 euros la bonificación de sus promociones Nómina y Pensión

LA VERDAD Murcia Lunes, 27 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Cajamar mejora su promoción para la domiciliación de nómina y pensión durante el último trimestre de este año incrementando la remuneración en 250 euros. De esta manera, todos aquellos clientes que domicilien la nómina o pensión en la entidad por primera vez recibirán una remuneración de hasta 750 euros, «convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas del mercado», destaca la entidad.

Concretamente, para poder beneficiarse de la Promoción Nómina, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, solo es necesario mantener la domiciliación un mínimo de 36 meses y el importe conseguido variará en función de su cuantía. Así, para nóminas entre 1.200 y 1.999,99 euros, la bonificación será de 300 euros; entre 2.000 y 3.999,99 euros, de 500 euros, y para las que sean igual o superior a 4.000 euros, de 750 euros.

A su vez, los clientes que opten por esta promoción podrán disfrutar también de las ventajas de la Cuenta Nómina de Cajamar, que ofrece una rentabilidad del 2,02 % TAE hasta un máximo de 20.000 euros y no tiene comisiones de administración ni de mantenimiento siempre que se cumpla, al menos, una de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina con importe igual o superior a 1.200 euros o que la suma del saldo en cuenta, depósitos o mercados financieros sea superior a 20.000 euros.

En el caso de la Promoción Pensión, la bonificación será de 300 euros para pensiones de importes entre 800 y 1.999,99 euros, de 500 euros para importes entre 2.000 y 2.499 euros y de 750 euros para las que sean superiores a 2.500 euros. Además, todos los clientes que domicilien su pensión en la entidad podrán contratar la Cuenta Pensión sin comisiones de administración ni de mantenimiento si cumplen condiciones y el Depósito Nueva Pensión, que ofrece posibilidad de ahorro a un tipo del 2,27% TAE para aquellos clientes que tengan la pensión domiciliada con un importe mínimo de 900 euros.

Temas

Economía en la Región