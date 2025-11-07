La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miguel López Abad, Juan Andrés Jiménez, Myriam Fuertes y Juana María Martínez, ayer, en el acto. Javier Carrión/ AGM

Caja Rural Regional: sesenta años de historia financiera 100% murciana

La entidad nacida en Fuente Álamo, con 23.600 clientes y 490 millones de euros de negocio, anuncia un amplio programa de actos

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:42

«Hoy, la Caja Rural Regional de Murcia es la única entidad cien por cien con capital murciano y para nosotros eso es un orgullo». ... Así lo reivindicó ayer su presidente, Juan Andrés Jiménez, durante la presentación del programa de actividades con motivo de la celebración el próximo año de su 60 aniversario. Una cooperativa que echó a andar en 1966 bajo el impulso de Miguel Marín, junto a unos setenta socios, con la finalidad de intentar «cubrir las necesidades de los agricultores y ganaderos de la villa, que en aquel entonces tenían muy difícil el acceso a la financiación y al crédito en general».

