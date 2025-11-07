Caja Rural Regional: sesenta años de historia financiera 100% murciana

«Hoy, la Caja Rural Regional de Murcia es la única entidad cien por cien con capital murciano y para nosotros eso es un orgullo». ... Así lo reivindicó ayer su presidente, Juan Andrés Jiménez, durante la presentación del programa de actividades con motivo de la celebración el próximo año de su 60 aniversario. Una cooperativa que echó a andar en 1966 bajo el impulso de Miguel Marín, junto a unos setenta socios, con la finalidad de intentar «cubrir las necesidades de los agricultores y ganaderos de la villa, que en aquel entonces tenían muy difícil el acceso a la financiación y al crédito en general».

Desde entonces ha cimentado una larga trayectoria donde «el cliente, sea persona física o jurídica, está en el centro de nuestro modelo y al que siempre hay que cuidar», resaltó. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que «desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por ser una entidad honesta, transparente y con un fuerte compromiso social». Un sello de identidad societario que le ha llevado a contar en la actualidad con 7.086 socios, 23.633 clientes y un negocio gestionado de 490 millones de euros, con un aumento moderado en el primer semestre de 2025. Destaca su crecimiento en depósitos de cuentas con un 11% más. Por otro lado, su capital social asciende a 30 millones.

Aunque integrada en el Grupo Caja Rural – a nivel nacional–, sin embargo funciona de forma independiente, bajo la dirección actual de José González Campillo (desde 1991). De hecho, «formamos uno de los grandes grupos financieros del país, y estamos por toda la geografía», insiste Jiménez, quien destaca el valor de estar «en uno de los principales grupos bancarios, que dispone de una gran solidez financiera y patrimonial», con entidades participadas como Banco Cooperativo Español SA, Sociedad Rural Servicios Informáticos SC y el 'holding' de empresas de Seguros RGA.

Y es que a lo largo de estas seis décadas ha conseguido la fortaleza suficiente para resistir pese a su tamaño pequeño en un sector de gigantes y con una fuerte competencia. Para ello ha impulsado la diversificación más allá del agro en una apuesta firme por el desarrollo económico regional. Así, tiene presencia también en Murcia, Cartagena y San Javier.

Los presidentes de la Cámara de Comercio de Murcia y de la patronal Croem, Myriam Fuertes y Miguel López Abad, respectivamente, arroparon ayer la presentación del calendario de actos programados, junto a la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, quienes tuvieron palabras sinceras de reconocimiento a la labor de la entidad financiera.

La primera cita tendrá lugar el próximo miércoles 12, a las 19 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, con la presentación del libro 'De punta a punta. Un paseo por la Región de Murcia', escrito por el cronista Andrés Nieto Conesa. También se presentará el miércoles 19, en la Cámara Agraria de Fuente Álamo. Durante el primer trimestre de 2026 se pondrá en marcha igualmente una nueva iniciativa formativa dirigida al público joven que se llevará a cabo en la Sala de Catas de Estrella de Levante. Asimismo, en marzo se inaugurará un ciclo de encuentros empresariales de 'networking' con tintes también gastronómicos. Otra de las acciones será un evento de pintura al aire libre en San Javier en junio. Y seguirá el respaldo a varias citas sociales y deportivas.