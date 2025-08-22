La madre de todas las regatas atraca en Cartagena The Ocean Race hace escala desde este sábado en una ciudad portuaria completamente engalanada para recibir una prueba única

La embarcación del equipo suizo Holcim-PRB, que actualmente ocupa la segunda posición de la clasificación general de The Ocean Race, surca las aguas del Atlántico durante la tercera etapa de la prueba.

Fernando Perals Viernes, 22 de agosto 2025, 21:18

La madre de todas las regatas atraca este sábado en Cartagena, que ya está completamente engalanada y preparada para recibir la cuarta etapa de The Ocean Race, una prueba internacional única que hace parada en la ciudad portuaria hasta el martes 26 de agosto. Durante cuatro días, el puerto de Cartagena acogerá a miles de aficionados de la vela y de los deportes náuticos y otros tantos espectadores que podrán ver a pocos metros de distancia siete de los mejores barcos monocasco IMOCA 60 que existen en el planeta. Cartagena se estrena como sede de una cita considerada por todos como la más espectacular del deporte náutico.

The Ocean Race, la hermana de la Vuelta al Mundo de vela, está considerada por muchos uno de los eventos deportivos profesionales más largos y complicados, el desafío por equipos más difíciles de este deporte y una aventura humana que no es sencillo comparar con cualquer otra. 46 días que arrancaron el pasado 6 de agosto en Kiel (Alemania) y concluirán el 21 de septiembre en la bahía de Boka (Montenegro).

Y sobre las aguas, siete embarcaciones que alcanzan los 40 nudos (75 kilómetros por hora) en busca del éxito, de una hazaña de las que no se olvidan: llegar a puerto el último día en primera posición y conquistar el espigado trofeo que rinde honor al mar. Hasta siete equipos se embarcaron hace dos semanas en esta experiencia: el Team Biotherm francés, del patrón Paul Meilhat, que actualmente es líder de la clasificación general; el Team Holcim-PRB suizo, liderado por la patrona Rosalin Kuiper, que pelea desde la segunda plaza en estos momentos; el equipo francés Paprec Arkéa, del patrón Yoann Richomme, tercero en la general; el equipo Allagrande Mapei Racing, con acento italiano y capitaneado por Ambrogio Beccaria (4º); el Team Maliza alemán, del patrón Boris Herrmann, que actualmente ocupa la quinta posición en la clasificación general; el canadiense Ocean Racing - Be Water Positive, sexto, y el Team Amaala, del patrón suizo Alan Roura.

Los siete barcos zarparon el pasado miércoles desde Matosinhos, en Oporto (Portugal), para poner rumbo a Cartagena, donde los primeros llegaron esta madrugada al puerto de la Trimilenaria. Tres días de continua competición entre el Atlántico y el Mediterráneo, donde los equipos buscan día y noche la ventaja competitiva mezclando la velocidad sobre las aguas con la aventura de vida a bordo, lo que le otorga a esta regata un poder y profundidad que la hace única en el deporte náutico.

La regata, día a día Sábado Llegada de los siete barcos que compiten (esta madrugada). Atracarán en el muelle de Alfonso XII, donde ya hay un pit lane para observar las 'naves' de cerca. Apertura del 'Ocean Live Park'.

Domingo Jornada de descanso para los regatistas, que se acercarán al puerto de Cartagena, donde compartirán sus experiencias con los asistentes. Bautismos de mar, regata de Optimist, charlas y formación para pequeños y mayores, simuladores, una cúpula con imágenes 360º y conciertos todas las noches.

Lunes Exhibición en el agua a mediodía: los barcos recorrerán una milla náutica para competir por ver quién cruza esta distancia en menos tiempo.

Martes Salida de las siete embarcaciones desde el entorno de Escombreras con dirección a Génova (Italia).

Con la llegada de la tripulación arrancan cuatro jornadas que tendrán como verdaderos protagonistas a los expertos en la materia y curiosos que se acerquen al muelle de Alfonso XII de Cartagena, donde hay instalado un 'pit lane' para que todo el mundo pueda observar de cerca las 'naves'.

Para todos los públicos

Todo el puerto de la ciudad está entregado a la causa y se convertirá hasta el próximo martes en un auténtico escaparate de la mejor flota de vela del mundo y de un sinfín de actividades para todos los públicos. Durante los cuatro días que hará escala en la ciudad, se instalará el 'Ocean Live Park' (abierto de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas), recinto con entrada gratuita que ofrecerá visitas a un cazaminas militar, actividades náuticas infantiles, experiencias gastronómicas y medioambientales, y charlas sobre vela. Además, se establecerá un punto de promoción de este deporte donde se harán bautismos de mar, se impartirán coloquios para la protección de mares y océanos y formación para los más pequeños. Habrá simuladores de navegación, una cúpula con imágenes 360º y conciertos todas las noches, entre otras actividades. Pequeños y mayores podrán disfrutar de todo tipo de eventos relacionados con el mar.

Ampliar El pit lane instalado en el muelle de Alfonso XII del puerto de Cartagena. Antonio Gil / AGM

La hoja de ruta comienza este sábado y tendrá un fin de fiesta por todo lo alto el martes. Durante toda la jornada de este sábado, los asistentes podrán disfrutar de todas y cada una de las actividades, pasear por el 'pit lane', donde estarán atracadas los gigantescos barcos. La jornada del domingo está destinada al descanso de los regatistas, que aprovecharán para acercarse al puerto y compartir sus experiencias con los asistenes. Además, está prevista una regata de la clase Optimist en la dársena del puerto y otra de vela latina.

En acción

Para el lunes 25 está previsto uno de los momentos de mayor emoción. Se llevará a cabo una exhibición en el mar a mediodía en la que los siete barcos recorrerán una milla náutica para competir por ver quién cruza esta distancia en menos tiempo (De 15.00 a 17.00 horas). Los seguidores que se den cita en el muelle de Alfonso XII podrán seguir la carrera a través de grandes pantallas.

El martes, 26 de agosto, los equipos desfilarán a mediodía para llevar a cabo la salida oficial y la ceremonia de despedida. La cuarta etapa dará el pistoletazo de salida en el entorno de Escombreras a las 15.00 horas. Los barcos pondrán rumbo a Niza (Francia) durante tres exigentes y emocionantes días de navegación por el Mediterráneo.

Así se pondrá el broche de oro a una cita histórica para Cartagena, que se convierte estos días en un punto de referencia del país y de Europa con el objetivo de volver a serlo de nuevo muy pronto.