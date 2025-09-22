El UCAM vence con solidez al Juventus y se planta en la final de la previa de la Champions League

Todo continúa según lo previsto en el plan de Sito Alonso en la aventura búlgara del UCAM. Hoy, en un partido muy parecido al de ... cuartos de final ante el Lublin, en cuanto a una superioridad universitaria en la que siempre se estuvo por delante en el marcador y dio la sensación de que, cuando se quería, se abría brecha, los murcianos se deshicieron con relativa comodidad del Juventus de Utena, equipo dirigido por el exseleccionador lituano Kestutis Kemzura, que, pese a su buen planteamiento, siempre contó con menos kilates de talento y litros de gasolina como para poner en apuros a los de Murcia.

De este modo, solo es uno el partido que queda en Sámokov. Y, esta vez sí, es un todo o nada. O conseguir el billete para la Champions League 2025-26, o volverse con un palmo de narices para disputar la FIBA Europe Cup. Enfrente estará este miércoles a las 19.00 el Elan Chalon francés, que viene pisando muy fuerte. Hoy, como en cuartos, se fue a las tres cifras y superó por más de veinte puntos a su rival (79-100 contra el Oporto).

DeJulius le dio al UCAM un ritmo que le costó alcanzar de inicio y, con él en pista, la ventaja fue de 23 puntos sobre el rival

Será el partido de mayor dificultad para el grupo de Sito Alonso, esta vez sin una clara superioridad aparente, y donde podrán pesar más detalles como el tiro libre. Hoy, el UCAM falló más de la mitad de los suyos (9/21), llevando al descanso siete fallos en nueve tiros. Y, aun así, vencía por diez de diferencia (29-39).

Más equipo que su rival

Que, pese a sus debes, el UCAM pueda estar superando a sus rivales hasta ahora, tiene mucho que ver con el fondo de armario. La mayoría de aspirantes a los últimos billetes por la Champions son capaces de reunir un quinteto titular solvente, pero tardan poco en asomar las costuras. Hoy, solo Nakic, y debido a las lesiones de Gates y De la Torre, repetía en el quinteto titular. No lograba desplegar el UCAM su mejor juego, fallaba cuatro de sus cinco tiros libres y, a pesar de ello, terminaba el primer cuarto por delante (14-16).

Competía al máximo de sus posibilidades el Juvenuts, circunstancia que permitía a jugadores como Paulius Valinskas, lejos ya de sus días de Euroliga en el Zalgiris en que se formó, anotar tiros de extrema dificultad (23-26, minuto 16). Con un quinteto de oficio con que dar respuesta al desacierto, y Cate ganándole la batalla reboteadora de pesos pesados al internacional croata Vranes, el UCAM ganaba en ritmo. A los mandos, DeJulius, que en el tramo final de segundo cuarto firmó sus mejores minutos como jugador del UCAM, con ocho puntos seguidos después de fallar dos tiros libres y trece en total en este periodo (29-39, descanso).

BC Juventus Utena Johnson (2), Daniels (11), Uleckas (9), Venskus (10) y Beniusis (6) -quinteto titular- Valunta, Scwieger (2), Saulys (4), Valinskas (9), Sederevicius (4), Vranes (14) y Didzgalvis. 71 - 81 UCAM Murcia Forrest (3), Radebaugh (12), Sant-Roos (8), Nakic (6) y Cate (13) -quinteto titular- Cacok (4), Raieste (5), DeJulius (19), García (0), Falk (0), Diagne (0) y Ennis (11). Parciales 14-16, 15-23 (29-39), 16-19 (45-58) y 26-23 (71-81).

Árbitros Boris Krejic (Eslovenia), Gatis Salins (Letonia) y Martin Vulic (Croacia).

Incidencias Arena Sam Elyon de Sámokov (Bulgaria), 100 espectadores. Semifinal del torneo de previa de acceso a la Champions League.

DeJulius quiere la final

No fue titular, pero, tal y como había acabado la primera parte, Sito quiso seguir apostando por un DeJulius al que el paso por vestuarios no le permitió reconciliarse con el tiro libre, pero siguió dándole al UCAM su mejor juego. Tanto, que con él en pista ganó por 23.

No llegó nunca a esa diferencia hoy, pero después de un parcial de 2-11 con tres triples de tres jugadores diferentes y dos de ellos al contraataque, el UCAM daba un golpe al partido con su máxima ventaja (37-54, minuto 25). El Juventus daba síntomas de flaqueza y nada parecía separar a los murcianos del triunfo. Y no lo haría, pero, desde que DeJulius se marchó al banquillo a descansar, la fluidez de la ofensiva murciana se fue con él, y los lituanos ganaron en comodidad de vuelta a un juego más posicional (48-58, minuto 32).

El único tiempo muerto que pidió Sito Alonso en el partido fue cuando el Juventus redujo la diferencia de 17 puntos a 7 quedando cinco minutos para el final

Una calma tensa en la que se continuaría moviendo el partido hasta que dos canastas rápidas del Juventus redujeron la diferencia diez puntos en diez minutos (56-63, minuto 35), motivando el primer tiempo muerto de Sito, preocupado por ver más suelto a su rival, sobre todo si quien encestaba era un Daniels a sujetar. Con Cate dominando el rebote, y sabiendo dar respuesta a cada amenaza lituana, el susto no llegó ni a eso. El UCAM se jugará pasado mañana ser equipo de Champions League o de FIBA Europe Cup.