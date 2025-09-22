La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores celebran la victoria tras el partido. UCAM

El UCAM vence con solidez al Juventus y se planta en la final de la previa de la Champions League

Los murcianos jugarán el miércoles a las 19.00 la final ante el Chalon pese al mal día en el tiro libre, con DeJulius acelerando hacia el triunfo y Cate como valor seguro

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:48

Todo continúa según lo previsto en el plan de Sito Alonso en la aventura búlgara del UCAM. Hoy, en un partido muy parecido al de ... cuartos de final ante el Lublin, en cuanto a una superioridad universitaria en la que siempre se estuvo por delante en el marcador y dio la sensación de que, cuando se quería, se abría brecha, los murcianos se deshicieron con relativa comodidad del Juventus de Utena, equipo dirigido por el exseleccionador lituano Kestutis Kemzura, que, pese a su buen planteamiento, siempre contó con menos kilates de talento y litros de gasolina como para poner en apuros a los de Murcia.

