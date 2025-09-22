La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Devontae Cacok entrando a canasta. Champions League
Directo

Directo | UCAM Murcia - Juventus

El equipo de Sito Alonso quiere meterse en la final de la previa de la Champions

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:38

Actualizado Hace 4 minutos

16:18

DESCANSO | BC Juventus Utena 29-39 UCAM Murcia

16:18

Otra vez Uleckas, como en el primer cuarto, anotando sobre la bocina. 29-39

16:16

No agota DeJulius la última posesión, pero sentía que era suya y anotó otro triple. Tiempo muerto de Kemzura. 27-39 a 14 segundos del descanso

16:14

Triple DeJulius, que se está animando mucho en el partido. 27-36 a 1:15 del descanso

16:14

Daniels anota para superar unos malos minutos del Juventus. 27-33

16:13

Canasta de DeJuliuis de las que se nota que venía picado por fallar los tiros libres anteriores. 25-33 a unos 2' del descanso

16:12

Dos tiros libres fuera de DeJulius. 25-31 a 2:38 del descanso

16:11

Valinskas anota desde seis metros con Nakic encima. 25-31

16:11

Triple contra el tablero y al fin de la posesión de Radebaugh. 23-31 a 3:22 del descanso

16:08

DeJulius juega inteligentemente el 'reject' del bloqueo directo y anota. 23-28, tiempo muerto del Juventus a 3:54 del descanso

16:07

Muy buena canasta en el uno contra uno de Valinskas. 23-26

16:06

Gran pase de Radebaugh a una mano tras bote con la izquierda y finalización también con mano débil de Cate. 21-26 a 5' del descanso

16:05

Canasta bajo aros de Scwieger. 21-24

16:05

2+1 de Sant-Roos al contraataque, que falla el adicional. 19-24 a 5:40 del descanso

16:03

Triple de Venskus. 19-22 a 7:05 del descanso. Aún sin señal televisiva

16:01

Se pierde la señal televisiva justo cuando parecía haber un 2+1 de DeJulius. El tiro libre va dentro. 16-22 a 7:51 del descanso

15:59

¡Triple de Nakic! Evita el UCAM que el Juventus se adelante. 16-19 a 8:53 del descanso

15:57

Facilísima canasta de Beniusis para empatar en la primera del segundo cuarto tras un bloqueo y continuación central. 16-16

15:54

FINAL del primer cuarto | BC Juventus Utena 14-16 UCAM Murcia

15:54

Uleckas lucha más fuerte que nadie el último rebote del primer cuarto y anota dos puntos sobre la bocina del primer cuarto. El UCAM ha fallado sus últimos cuatro tiros libres. 14-16

15:54

Tiros libres para Dani García, que el otro día no jugó. Falla los dos. 12-16 a 28 segundos de terminar el primer cuarto

15:53

Johnson rompe a Dani García en el uno contra uno. 12-16 en el último minuto del primer cuarto

15:52

Gran canasta de Raieste. Aguantó escondido en línea de fondo, recibió la asistencia de Ennis y anotó con falta. Falla el tiro libre adicional. 10-16

15:51

Tiros libres para Uleckas. Van dentro. 10-14 a 1:21 de terminar el primer cuarto

15:49

Bombita de Cacok a tres metros del aro. 8-14 a 2' de terminar el primer cuarto. Bien visto por Ennis

15:48

Triple de DeJulius. 8-12 a 2:38 de terminar el primer periodo

15:47

Uno de dos para Ennis en los tiros libres. 8-9 a 3:16 de terminar el primer cuarto

15:45

Tres tiros libres de Saulys. En cuarto hizo un 12/12. 8-8 a 4:39 de terminar el primer cuarto

15:43

Triple de Radebaugh liberado después de varios minutos de desacierto. 5-8 tras 5' de primer cuarto

15:41

Empata Vranes con un lanzamiento desde el codo de la zona. 5-5 a 6:30 de terminar el primer cuarto

15:40

Gran canasta de Cate después del rebote ofensivo. 3-5

15:39

Triple de Venskus para empatar cuando van dos minutos de juego. 3-3

15:39

Dos tiros libres para Daniels. Falla los dos. 0-3 tras 1:27 de partido

15:38

Triple de Forrest en la segunda posesión murciana para estrenar el marcador. 0-3

15:38

¡Balón al aire!

Actualización disponible

