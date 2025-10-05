Directo | UCAM Murcia CB - Morabanc Andorra
El conjunto de Sito Alonso quiere iniciar la ACB con un victoria en el Palacio de los Deportes
Domingo, 5 de octubre 2025, 18:26
19:10
Triple de Ennis gustándose tras bote ante Guerrero. Robo en el balance y contraataque que también anota Ennis. Tiempo muerto de Plaza. 67-34 a 4:35 de terminar el tercer cuarto
19:08
Triple de Kuric. 62-34 a 5:40 de terminar el tercer cuarto
19:06
3+1 de Nakic con el que el UCAM primero toca una ventaja de 30 puntos de diferencia y que con el tiro libre hace que la diferencia conseguida sea la misma que puntos lleva su rival. 62-31 a 6:39 de terminar el tercer cuarto
19:04
Tres tiros libres para Nakic. Todos dentro. Esto es una auténtica pana. 58-31 a 7:06 de terminar el tercer cuarto
19:02
Y otro mate de Raieste. Como si el Andorra siguiera en el vestuario. Contraataque tras contraataque. 55-31 a 7:45 de terminar el tercer cuarto
19:01
Excelente pase picado de Cate al mate de Raieste, que remontaba la línea de fondo. 53-31
19:00
Le ataca bien Udeze a Cate. 51-31
19:00
Triple de Ennis para arrancar el tercer cuarto. 51-29
18:44
DESCANSO | UCAM Murcia 48-29 MoraBanc Andorra
18:44
Mala transición defensiva que permite la bandeja de Luz sobre la bocina. 48-29
18:43
Triplazo de Forrest después de renunciar a uno más fácil. 48-27
18:43
Tiros libres de Evans que van dentro. 45-27 a 26,4 segundos del descanso
18:42
De libro la jugada. Triple de Nakic tras pase de Raieste desde el poste bajo hasta la esquina. 45-25 a 30 segundos del descanso
18:40
Lo necesita parar Plaza. El UCAM está barriendo físicamente al Andorra. Mueve hasta agotar los 24 segundos, Nakic coge el rebote ofensivo y Forrest clava el triple. 42-25 a 1:29 del descanso
18:39
Corre el UCAM y aunque no ven a Ennis el primero, también corría Raieste para el mate. 39-25
18:38
Triple de Forrest, que necesitaba una acción positiva. 37-25 a 2:30 del descanso
18:37
Falta de Raieste en el rebote. Kuric al tiro libre. Mete los dos. 34-25 a 2:45 del descanso
18:36
Pustovyi le saca otra falta casi seguida a Cate. Falla y mete esta vez. 34-23 a 3:09 del descanso
18:35
Evans busca de nuevo mantener en el partido a los suyos por acción individual. 34-22
18:34
A la línea de personal ahora Nakic. Dentro los dos. 34-20 a 3:54 del descanso
18:33
Tiros libres ahora para Pustovyi. Falla los dos. 32-20 a 4:04 del descanso
18:33
Short-roll de Cate para evitar a Pustovyi y anotar. 32-20
18:32
Juega bien el UCAM y hay asistencia de Cate para el mate de Raieste. Puntos rápidos de Evans. 30-20 a 4:32 del descanso
18:30
Udeze, tras rebote ofensivo y chocando contra Cate. 28-18 a 5:35 del descanso
18:29
Radebaugh finta el triple a Best, que pica y, en la caída, hace la falta al capitán del UCAM. Tres tiros libres que van todos dentro. 28-16 a menos de 7' del descanso
18:27
Uno de dos para Udeze en el tiro libre. 25-16 a 7:10 del descanso
18:23
Nuevo contraataque, asistencia para la bandeja de Radebaugh, primera diferencia de dos dígitos y primer tiempo muerto visitante. 25-15 a 7:53 del descanso
18:23
Buen movimiento y triple de DeJulius. De menos a más el UCAM. 23-15
18:22
Tiros libres para Sant-Roos. Dos dentro. 20-15 a 8:45 del descanso
18:21
Corte de Falk a la penetración de Cacok que termina en asistencia del segundo para mate del primero. 18-15
18:20
Difícil triple de Aaron Best para empezar el segundo cuarto tras sistema andorrano. 16-15
18:18
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 16-12 MoraBanc Andorra
18:18
Se enfada muchísimo Sito con Forrest y la gestión del último ataque, que terminó con pérdida por un mal pase y casi cuesta un triple sobre la bocina
18:16
Bloqueo y rebloqueo de Cacok a Forrest para que lo tome y le asista en la continuación. 16-12 a 55 segundos de terminar el primer cuarto
18:12
Ennis anota remontando línea de fondo. 14-12 a 2:50 de terminar el primer cuarto
18:12
Triple de Sant-Roos, al que flotaron un poco. Mate enseguida de Udeze, mal asunto después de anotar. 12-12
18:11
Juega rápido y fácil el Andorra. Canasta de Udeze tras Evans recibir la ayuda. 9-10
18:10
Bien movido colectivamente esta vez y triple de Raieste desde la esquina. 9-8 a 4:50 de terminar el primer cuarto
18:09
¡Mate de Ennis al contraataque! Se desquita de unos malos minutos. 6-8 a 5:30 de terminar el primer cuarto
18:07
Pustovyi, desde casi el tiro libre ante un Cate mucho más bajo. 4-8
18:07
Rebote ofensivo de Kuric que molesta a Sito y que se convierte en dos puntos. 4-6
18:06
Triple de DeJulius tras un ataque con mejor voluntad que eficiencia en el movimiento de balón. 4-4 tras tres minutos
18:05
Euro-step de Evans para poner el 1-4 tras algo más de dos minutos de juego
18:04
Transición en la que Raieste busca culminar con el mate, pero recibe la falta. Dos tiros libres. Falla y mete.1-2
18:03
Falla tres tiros el UCAM en su primer ataque y hay bandeja de Kuric después de romper a Raieste y que nadie apareciera a la ayuda. 0-2
18:02
¡Balón al aire!
18:02
Quintetos titulares:
UCAM Murcia: DeJulius, Ennis, Raieste, Nakic y Cate.
MoraBanc Andorra: Luz, Evans, Kuric, Pons y Pustovyi.
17:59
¡Un minuto y esto empieza! Primer partido de la Liga Endesa 2025-26 para el UCAM, que recibe al Andorra
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
- 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
- 3 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
- 4 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
- 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- 6 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 4 de octubre de 2025
- 7 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
- 8 El «supertruco» de un carnicero para descongelar la carne en solo cinco minutos: «Lo mejor es que no se estropea»
- 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2025
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad