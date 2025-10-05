La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dylan Ennis entrando a canasta. Ros Caval / AGM
Directo | UCAM Murcia CB - Morabanc Andorra

El conjunto de Sito Alonso quiere iniciar la ACB con un victoria en el Palacio de los Deportes

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:26

Actualizado Hace 2 minutos

19:10

Triple de Ennis gustándose tras bote ante Guerrero. Robo en el balance y contraataque que también anota Ennis. Tiempo muerto de Plaza. 67-34 a 4:35 de terminar el tercer cuarto

19:08

Triple de Kuric. 62-34 a 5:40 de terminar el tercer cuarto

19:06

3+1 de Nakic con el que el UCAM primero toca una ventaja de 30 puntos de diferencia y que con el tiro libre hace que la diferencia conseguida sea la misma que puntos lleva su rival. 62-31 a 6:39 de terminar el tercer cuarto

19:04

Tres tiros libres para Nakic. Todos dentro. Esto es una auténtica pana. 58-31 a 7:06 de terminar el tercer cuarto

19:02

Y otro mate de Raieste. Como si el Andorra siguiera en el vestuario. Contraataque tras contraataque. 55-31 a 7:45 de terminar el tercer cuarto

19:01

Excelente pase picado de Cate al mate de Raieste, que remontaba la línea de fondo. 53-31

19:00

Le ataca bien Udeze a Cate. 51-31

19:00

Triple de Ennis para arrancar el tercer cuarto. 51-29

18:44

DESCANSO | UCAM Murcia 48-29 MoraBanc Andorra

18:44

Mala transición defensiva que permite la bandeja de Luz sobre la bocina. 48-29

18:43

Triplazo de Forrest después de renunciar a uno más fácil. 48-27

18:43

Tiros libres de Evans que van dentro. 45-27 a 26,4 segundos del descanso

18:42

De libro la jugada. Triple de Nakic tras pase de Raieste desde el poste bajo hasta la esquina. 45-25 a 30 segundos del descanso

18:40

Lo necesita parar Plaza. El UCAM está barriendo físicamente al Andorra. Mueve hasta agotar los 24 segundos, Nakic coge el rebote ofensivo y Forrest clava el triple. 42-25 a 1:29 del descanso

18:39

Corre el UCAM y aunque no ven a Ennis el primero, también corría Raieste para el mate. 39-25

18:38

Triple de Forrest, que necesitaba una acción positiva. 37-25 a 2:30 del descanso

18:37

Falta de Raieste en el rebote. Kuric al tiro libre. Mete los dos. 34-25 a 2:45 del descanso

18:36

Pustovyi le saca otra falta casi seguida a Cate. Falla y mete esta vez. 34-23 a 3:09 del descanso

18:35

Evans busca de nuevo mantener en el partido a los suyos por acción individual. 34-22

18:34

A la línea de personal ahora Nakic. Dentro los dos. 34-20 a 3:54 del descanso

18:33

Tiros libres ahora para Pustovyi. Falla los dos. 32-20 a 4:04 del descanso

18:33

Short-roll de Cate para evitar a Pustovyi y anotar. 32-20

18:32

Juega bien el UCAM y hay asistencia de Cate para el mate de Raieste. Puntos rápidos de Evans. 30-20 a 4:32 del descanso

18:30

Udeze, tras rebote ofensivo y chocando contra Cate. 28-18 a 5:35 del descanso

18:29

Radebaugh finta el triple a Best, que pica y, en la caída, hace la falta al capitán del UCAM. Tres tiros libres que van todos dentro. 28-16 a menos de 7' del descanso

18:27

Uno de dos para Udeze en el tiro libre. 25-16 a 7:10 del descanso

18:23

Nuevo contraataque, asistencia para la bandeja de Radebaugh, primera diferencia de dos dígitos y primer tiempo muerto visitante. 25-15 a 7:53 del descanso

18:23

Buen movimiento y triple de DeJulius. De menos a más el UCAM. 23-15

18:22

Tiros libres para Sant-Roos. Dos dentro. 20-15 a 8:45 del descanso

18:21

Corte de Falk a la penetración de Cacok que termina en asistencia del segundo para mate del primero. 18-15

18:20

Difícil triple de Aaron Best para empezar el segundo cuarto tras sistema andorrano. 16-15

18:18

FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 16-12 MoraBanc Andorra

18:18

Se enfada muchísimo Sito con Forrest y la gestión del último ataque, que terminó con pérdida por un mal pase y casi cuesta un triple sobre la bocina

18:16

Bloqueo y rebloqueo de Cacok a Forrest para que lo tome y le asista en la continuación. 16-12 a 55 segundos de terminar el primer cuarto

18:12

Ennis anota remontando línea de fondo. 14-12 a 2:50 de terminar el primer cuarto

18:12

Triple de Sant-Roos, al que flotaron un poco. Mate enseguida de Udeze, mal asunto después de anotar. 12-12

18:11

Juega rápido y fácil el Andorra. Canasta de Udeze tras Evans recibir la ayuda. 9-10

18:10

Bien movido colectivamente esta vez y triple de Raieste desde la esquina. 9-8 a 4:50 de terminar el primer cuarto

18:09

¡Mate de Ennis al contraataque! Se desquita de unos malos minutos. 6-8 a 5:30 de terminar el primer cuarto

18:07

Pustovyi, desde casi el tiro libre ante un Cate mucho más bajo. 4-8

18:07

Rebote ofensivo de Kuric que molesta a Sito y que se convierte en dos puntos. 4-6

18:06

Triple de DeJulius tras un ataque con mejor voluntad que eficiencia en el movimiento de balón. 4-4 tras tres minutos

18:05

Euro-step de Evans para poner el 1-4 tras algo más de dos minutos de juego

18:04

Transición en la que Raieste busca culminar con el mate, pero recibe la falta. Dos tiros libres. Falla y mete.1-2

18:03

Falla tres tiros el UCAM en su primer ataque y hay bandeja de Kuric después de romper a Raieste y que nadie apareciera a la ayuda. 0-2

18:02

¡Balón al aire!

18:02

Quintetos titulares:

UCAM Murcia: DeJulius, Ennis, Raieste, Nakic y Cate.

17:59

¡Un minuto y esto empieza! Primer partido de la Liga Endesa 2025-26 para el UCAM, que recibe al Andorra

