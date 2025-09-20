La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dylan Ennis bota el balón, este sábado. Champions League

El UCAM Murcia no se deja sorprender por el Lublin y se mete en la semifinal de la previa de la Champions

Aunque por momentos cayó en el juego desordenado y anárquico de su rival, el equipo murciano impuso su autoridad en la segunda parte

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:33

Un tercio de la misión búlgara del UCAM ya está completado. El escollo del Lublin polaco ya es historia y ahora quedan dos de los ... tres partidos que los de Sito Alonso han de superar sin fallo posible si quieren estar en la Champions League. La dificultad, claro, presumiblemente aumenta. El lunes a partir de las 15.30 quien estará enfrente será el Juventus de Utena lituano, un equipo con cierta experiencia en la Champions y que tendrá más argumentos para castigar los pequeños fallos de concentración que tuvieron los murcianos en esta jornada inaugural. Unos, por otro lado, propios de este momento de la temporada, pero que, en ocasiones, parecieron darse más por contagio del escaso orden y concierto que mostraba un rival con nada que perder.

