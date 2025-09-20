Directo | UCAM Murcia - Lublin
El conjunto de Sito Alonso disputa el primero de los tres partidos que debe superar para entrar en la Champions
Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:10
21:17
DESCANSO | UCAM Murcia 48-42 PGE Start Lublin
21:09
Triple al contraataque de Tennyson. El partido moviéndose hacia donde le interesa al Lublin. 45-40 a 1:10 del descanso
21:07
Tiros libres para Forrest, con el Lublin en bonus. Dentro. 45-37 a 2:17 del descanso
21:06
Gran canasta de Cate tras asistencia de Radebaugh. 43-37
21:06
Mala defensa del UCAM, de las de tener que hacer falta para evitar la canasta al contraataque después de anotar. Tennyson al tiro libre, metiendo los dos. 41-37 a 3:07 del descanso
21:05
¡Triple de Radebaugh! 41-35 a 3:17 del descanso
21:04
De las pocas con circulación de balón y canasta del Lublin, obra de Griffin. 38-35 a 3:45 del descanso
21:02
Dentro y fuera los libres de Cacok. 38-33 a 4:53 del descanso
20:59
Pisando la línea el no-triple de Mack. 34-33 y, ahora sí, triple de DeJulius. 37-33 a 5:35 del descanso
20:57
Dentro y fuera los libres de Wright. 34-31 a 6:41 del descanso
20:56
Buena canasta de equipo con bomba de Cacok. 34-30 a 7' del descanso
20:56
Otro triple de Mack. 32-30
20:55
Sencilla salida de tiempo muerto con triple de Nakic, que aprovechaba la lejanía de su hombre en ayuda desde el lado fuerte. 32-27
20:54
Contraataque polaco ahora culminado por, quién si no, Mack. 29-27 tras un parcial de 2-10 en el segundo cuarto. Tiempo muerto de Sito a 8:03 del descanso
20:53
Mack sigue a lo suyo. Al tiro libre para sumar tres puntos más, más de la mitad de su equipo. 29-25 a 8:26 del descanso
20:51
Se estrena Griffin con un triple. 29-22
20:50
Contra el tablero Wright y rápida respuesta de Radebaugh. 29-19 a los 30 segundos de segundo cuarto
20:47
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 27-17 PGE Start Lublin
20:46
Cate al poste bajo. 27-17
20:46
Tercer triple de Mack en el partido. 25-17 a 40 segundos de acabar el primer cuarto
20:45
Nueva falta polaca, ahora en el rebote sobre Cate, que va al tiro libre. Anota los dos. 25-14 a 1:27 de terminar el primer cuarto
20:44
Mueve el balón sin ansiedad el UCAM después del rebote ofensivo y obtiene el premio de un 2+1 de Falk. Su adicional va fuera. 23-14 a 1:27 de terminar el cuarto
20:43
Jugada de banda del Lubin y nueva canasta de Wright. 21-14
20:42
Tiros libres de Falk. Dentro y fuera. 21-12 a 2:39 de terminar el primer cuarto
20:41
Rebote en ataque de Wright y dos puntos para el Lublin. 20-12
20:39
Triple al contraataque de Forrest, primera ventaja de dobles dígitos y primer tiempo muerto del Lublin. 20-10 a 3:13 de terminar el primer cuarto. Parcial 11-0
20:38
Gran pase picado a media penetración de Forrest al corte por línea de fondo de Radebaugh. 17-10 a 3:58 de terminar el primer cuarto
20:37
Gran contraataque del UCAM. Nakic roba el balón tirándose al suelo, se la da a Radebaugh y este da el pase adelantado a Raieste para el 2+1. El adicional del estonio va dentro. 15-10 a 4:30 de terminar el primer cuarto
20:35
Tapón de Raieste y tiros libres para Cacok en el otro lado después del contraataque. Van dentro y fuera. 12-10 a 5:28 de terminar el primer cuarto
20:33
Gran rebote de Cacok en ataque después de unos minutos erráticos del UCAM. 11-10 a 6' de terminar el primer cuarto
20:31
Dos tiros libres dentro de Mack. 9-10 después de tres minutos
20:30
Hasta la cocina Hawkis para poner el 9-8 a 7:45 de terminar el primer cuarto
20:29
Bombita de DeJulius. 9-6 tras solo dos minutos de partido
20:29
¡Triple de Nakic! 7-6 tras un minuto y medio
20:28
Segundo triple de Mack, tras bote y en la cara de Cacok. 4-6
20:28
¡Otra de Ennis! Penetración a derechas y 2+1. El tiro libre adicional va fuera. 4-3 tras un minuto de juego
20:27
Triple afortunado contra el tablero de Mack al límite de la posesión. 2-3
20:27
Tres segundos después, primera canasta con bandeja fugaz de Ennis
20:27
¡Balón al aire!
20:26
24 minutos de retraso después, esto empieza ya, con el UCAM Murcia estrenando su segunda equipación crema
20:11
Se demora el comienzo del partido debido a la tardía finalización del encuentro anterior disputado en la misma cancha
20:01
¡Atento todo el mundo! Llega el primer partido oficial del UCAM Murcia 2025-26, y nada más y nada menos que con una eliminatoria directa. Si en unos minutos gana al Lublin polaco, seguirá progresando en búsqueda de la Champions League; si pierde, eliminado
