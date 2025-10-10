El UCAM busca este sábado en Girona confirmar sus grandes sensaciones

No sería la primera vez que Sito Alonso emplea como motivación extra en la preparación de un partido un mal recuerdo de su equipo de ... la última vez que se vio las caras con su próximo rival. Es una técnica más recurrente en las segundas vueltas de una temporada, por lo ocurrida en la ida, pero nada está nunca de más si algo suma. Y es que la última vez que el UCAM se midió al Girona firmó uno de sus peores partidos de la temporada pasada. Ocurrió una semana después de rozar la sorpresa en el Movistar Arena ante el Real Madrid (80-75), un partido envuelto nuevamente en la polémica arbitral y muy poco después del dramático encuentro ante La Laguna en el Palacio, el del famoso bocinazo de Krämer tras una invasión de Gates a un tiro libre para el que estaban posicionados al rebote cuatro jugadores rivales.

Un segundo mazazo que destruyó el ánimo universitario y del que se aprovechó un Girona (64-76) que buscaba la salvación. Y quizás no sean muy diferentes las expectativas para el grupo que vuelve a dirigir Moncho Fernández, que comenzó la competición recibiendo una clara derrota ante el recién ascendido Burgos (97-79) antes de recibir al UCAM en ya un clásico de las primeras jornadas de cada temporada, la visita universitaria a Girona. Partidos habitualmente difíciles para el conjunto de un Sito Alonso que el año pasado salió expulsado de Fontajau en victoria de los suyos (75-82), que en las dos anteriores visitas hincaron rodilla (82-76 hace dos temporadas y 100-89 en la 2022-23).

A puntuación alta

Según las pinceladas de 'scouting' facilitadas por Sito Alonso en el prepartido, el partido de hoy promete ritmo. «Sus exteriores son muy móviles, todos pueden subir la pelota y tirar en los primeros cinco o seis segundos», comentaba el entrenador, para quien que se hace así clave, por tanto, «tener buena posición en el balance defensivo, ser capaz de parar esas embestidas de inicio de ataque y tener un control grande, no del ritmo solo, sino de las situaciones ofensivas que más dominan».

Entre sus filas, pese a la derrota de la pasada jornada, está uno de los jugadores que más destacó en el arranque de la temporada, un Pep Busquets que salió en dirección Girona después de años de formación y presencia en el primer equipo del Joventut, y que parece haber explotado. 26 puntos en 26 minutos, en una exhibición de técnica individual anotadora, le convierten en el gran peligro de un equipo que pondrá a prueba las excelentes sensaciones con que terminó la pasada semana el UCAM, que barrió de la pista al Andorra (95-64) para ser el primer líder de la Liga Endesa, una condición que ostenta, aunque sea por la efeméride, por primera vez en su historia.

Ese día el descarte fue Dani García, pues Sito disponía de trece jugadores. Sigue contando con trece, pues López De la Torre se ha quedado en Murcia. Del total, uno será descartado ya en Girona, pues «siempre viajamos con trece por lo que pueda pasar».