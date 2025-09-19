La profundidad del UCAM, a prueba con la baja de De la Torre y la duda de Gates

No puede escapar el UCAM del favoritismo con que cuenta en el torneo de previa de clasificación para la Champions League que se disputará ... en Sámokov a partir de mañana, con su primer enfrentamiento ante el Lublin, subcampeón polaco, desde las 20.00 horas. Pero tampoco de los problemas que podrían poner en jaque ese cartel con el que cargarán los murcianos en Bulgaria. Y es que precisamente ayer, el mismo día en que el UCAM inició su viaje a la exrepública soviética, el club anunció la baja confirmada para todo lo que pueda durar el torneo de previa de acceso a la Champions de Rubén López de la Torre a causa de una microrrotura en el gemelo interno de su pierna derecha, con un periodo de recuperación que vendrá determinado por la propia evolución de la lesión.

Como lesión que es, siempre resulta inoportuna, pero un poco más por el desequilibrio que genera en los hombres de Sito Alonso, pues Kaiser Gates aún no ha podido jugar en ninguno de los cuatro partidos amistosos de pretemporada disputados hasta el momento y «es muy difícil que pueda jugar el primer partido», revelaba el entrenador en su última rueda de prensa antes de subirse al avión.

Si bien López de la Torre es un jugador versátil que también se puede desempeñar en el puesto de alero, le es más natural jugar en el de ala-pívot, mismo que comparte con Gates, quedando únicamente Toni Nakic como único '4' previsiblemente para el partido de mañana y, quién sabe, si algo más.

La incógnita

Por los resultados del UCAM, pues solo si gana avanzará (empieza en cuartos y debe ganar semifinal y final del torneo para entrar en Champions) y por la propia lesión de Gates, de tipo muscular, que, aunque estará en Sámokov, será decisión del día a día.

Aun a pesar del mismo, Sito Alonso no se mostró excesivamente preocupado este contratiempo. Para él, lo más importante «no es ganar». «Quiero encontrarme con el equipo que quiero el sábado, el que me ha demostrado que está preparado para enfrentarse al Lublin y que puede responder a cualquier dificultad», aseguraba con firmeza el técnico, que cree que «tenemos jugadores suficientes para soportar la baja de ese gran jugador que siempre se va a quedar fuera». Y es que, si no fuese por la lesión de Gates, el descartado tendría que ser otro jugador no formado localmente.

El entrenador contará para llenar la posición con Nakic, pero recordó que «también tenemos a Joao Neves, a Falk, a Raieste y a ese hombre para todo que es Howard Sant-Roos, que puede jugar en todas las posiciones menos la de pívot», comentó, deshaciéndose en elogios hacia el cubano.

Unas valoraciones enmarcadas dentro de su reciente renovación con el UCAM hasta 2028, recordando lo «encantado» que está de seguir en Murcia, así como «también mi familia, porque saben lo que aquí me cuidan».

Alejandro Gómez: «Estoy profundamente decepcionado con los agentes de Flores, no con él»

Un tema de inevitable conversación en la jornada de ayer fue la próxima salida de Fabián Flores (Alcantarilla, 20 años), que finalmente se ha decidido por la vía de la NCAA después de tener mucho tiempo sobre la mesa una opción que ya descartó en el verano de 2024, y que finalmente se dará por la Universidad de DePaul. Así ha trascendido esta semana desde el adelanto del periodista estadounidense Jonathan Givony, desde Draft Express, en una noticia compartida en las redes sociales por el agente del jugador, Rafa Bethencourt, y el propio Flores.

Para Gómez, la noticia es «una decepción a nivel de club que quiera marcharse, pero con el cariño de desearle lo mejor», decía el director general antes de pedir «esperar a ver cómo acaba todo para dar una valoración». Y es que, aunque aún se tiene que formalizar su desvinculación del UCAM, con quien le une contrato hasta 2027, en la universidad católica más grande de Estados Unidos esperan que llegue este fin de semana a Chicago.

«Poco respeto»

El director general ya conocía las intenciones del jugador, pero, resignado por el «vacío legal con el tema de que no pertenece a FIBA y se puedan ir sin pedir la carta de libertad», a Gómez le decepciona «la inversión de cantera» que hacen los clubes a todos los niveles.

Autodefinido como «un romántico» al que le gustaba ver a los europeos «como Petrovic o Sabonis, que se iban a la NBA dominando Europa», Gómez expresaba su preocupación por «que jugadores tan jóvenes ganen tanta cantidad de dinero, es un tema complicado», si bien no lo queda otra que aceptar el contexto y, como decía, «ponerse en su situación y respetarlo».

En cualquier caso, y siempre deseando «lo mejor» para Flores, el motivo del mosqueo de Gómez estaba en los agentes del jugador, con quienes se siente «profundamente decepcionado, y no porque se vaya, sino por las formas y la comunicación». Un «poco respeto» que afecta «a todos los que han estado trabajando tantas horas con él cada día».