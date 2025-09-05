De la Torre espera que «las oportunidades le lleguen con paciencia»

El futuro más inmediato de Rubén López De la Torre (Madrid, 23 años), así como el de todos los integrantes del Betis que ascendió sobre ... la pista, pero que luego, por un lado, no logró reunir los requisitos administrativos para ingresar en la ACB, y, por otro, no quiso continuar en la Primera FEB, estuvo casi todo el verano en el aire. Para cuando el caso fue esclareciendo su negro futuro, el UCAM ya contaba con todos los cupos de formación local necesarios. Pero, López De la Torre, internacional en categorías inferiores, con experiencia en la Liga Endesa y la EuroCup con el Gran Canaria, y que venía de una sólida temporada un escalón más abajo, se presentó como una oportunidad de mercado.

Y, para el jugador, como una para volver al máximo nivel con «un club que había estado en mis pensamientos», aseguraba ayer en sus primeras palabras como jugador universitario. Una apuesta, la del UCAM por López De la Torre, de futuro en el siempre complicado mercado de los cupos de formación local, pues el madrileño firmó por dos temporadas más una tercera opcional, lo que le convierte en el hombre con el contrato más largo de la actual plantilla murciana.

Tiene que aprender

Quizás porque ya le hayan explicado la receta para triunfar en Murcia, De la Torre se presentó como «un jugador muy pasional, que juega con su físico y siempre da todo por el equipo», no olvidándose de demostrar humildad al reconocer que «al ser un jugador joven, me quedan todos los detalles del juego por pulir».

Considerado un ala-pívot con capacidad para jugar de alero, en ambas posiciones parece tener a dos jugadores por delante. Ya sean Gates y Nakic o Sant-Roos y Raieste. Y, en cada partido, habrán de ser dos los descartes. Entiende que «con paciencia las oportunidades irán llegando», como le ha explicado un Sito Alonso que «espera de mí máxima energía en cada esfuerzo».

La Liga Endesa cambia de operador: a partir de ahora se seguirá por DAZN

Quien quiera ver baloncesto, podrá comprar baloncesto. Sin tener que pasar por el aro del fútbol y otros paquetes de entretenimiento, condición indispensable de Movistar Plus hasta ahora para que los aficionados disfrutaran de la Liga Endesa, con costes de tres cifras al mes. Desde ya, y para los próximos cinco años, DAZN será el lugar donde los aficionados puedan seguir los partidos del UCAM y sus rivales, en directo y a la carta, desde 9,99 euros al mes y con diferentes opciones de contratación. Esta cobertura abarca no solo la liga regular, también la Supercopa, la Copa del Rey y el 'playoff'. Y, además de los partidos, habrá entrevistas, resúmenes de la jornada y programas especiales.