Todo listo en un UCAM que ya está pasando página

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 30 de septiembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

Competición nueva, vida nueva. Ha pasado una semana de la decepción europea y, a muestra de lo visto en el 'media day' que ofreció este martes el UCAM, el pasado es pasado en el seno del equipo universitario. La filosofía de «ver el lado positivo» de Ennis, la responsabilidad del nuevo capitán Radebaugh, la ilusión en las caras de Neves y Aaliya, la continua supervisión de Diagne de estos dos, la no separación de Forrest y DeJulius más que cuando son reclamados o la atenta mirada de Cacok a todo cuanto se cuece a su alrededor.

El buen rollo reina en el Palacio de los Deportes antes de empezar una nueva temporada en la Liga Endesa. El telón se abre este domingo a las 18.00 horas con la visita del Andorra, primer partido de un año en el que se ha rodeado de más manejadores del balón a un Dylan Ennis «encantado con el grupo», al que define como «muy altruista», cuando su rol de jugador resolutivo pretende ser diversificado. «Me encanta jugar los momentos calientes, pero tener a diferentes jugadores que puedan estar ahí y liberar esa presión es bueno, especialmente en el largo plazo», analizaba.

Este hombre de perenne sonrisa reconocía que la vuelta al vestuario después de perder ante el Chalon en Sámokov fue con la cabeza gacha. «Pero, al rato, todos estábamos optimistas, preparados para lo que venga», revelaba. Y con la lección aprendida. «Una clave para nuestro éxito es ser más físicos que nuestro rival». Aquel día el UCAM no lo fue, pero, ahora «tenemos que usar esa rabia para que no vuelva a ocurrir, porque ya sabemos cómo se siente», contaba queriendo analizar esta derrota «como una bendición», pues, «hay veces que, para tu futuro, una derrota es lo mejor que te puede pasar».

Nuevo 'sheriff' en la ciudad

Otro que cambia su rol este año es Jonah Radebaugh, especialmente fuera de la pista, pues sucede en la capitanía a un Nemanja Radovic que «me dijo que tenía toda la confianza en mí para ser un buen capitán». La clave está en «cosas que no ve la gente, pero de las que puedes ver su impacto más adelante», revelaba este joven de 28 años que «podía esperármelo, pero no lo supe hasta que volví a Murcia y Sito me dijo claramente que quería que yo fuese ese hombre que estuviese ahí para todos». La primera de una serie de charlas que «son más que en los dos años anteriores», decía bromeando.

Una gran labor a desarrollar será enseñar a los demás el modo de jugar para triunfar en Murcia. Y lo tiene asumido. «Con mirarme tienen que saber cuál ha de ser la energía adecuada», comentaba en beneficio de unos compañeros más jóvenes que en el pasado. Entre ellos, un Lee Aaliya que comandará el sub-22 junto a Joao Neves, «algo que nos va a venir muy bien», decía el argentino. Pero avisa. «Mi meta es consolidarme como un jugador del UCAM para la Liga Endesa».