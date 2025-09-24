Drama en Sámokov: el UCAM cae ante el Élan Chalon y no jugará la Champions League

Importante gatillazo del UCAM en Bulgaria en su intento de seguir compitiendo en una Champions League que, definitivamente, no tendrá hueco para él. Ese será ... para el Élan Chalon francés, que vuelve a la escena europea siete años después y con todo el merecimiento del mundo, después de ganar sus dos partidos de cuartos de final y semifinal anotando más de cien puntos y por más de veinte de diferencia y, especialmente hoy, sometiendo al UCAM al estilo de juego que ha venido desarrollando desde que puso pie en Bulgaria y contra el que los de Sito Alonso fueron prisioneros, no logrando encadenar minutos de solidez baloncestística y sufriendo mucho por adaptarse a la altísima exigencia física del Chalon.

UCAM Murcia DeJulius (7), Ennis (16), Raieste (9), Falk (3) y Cacok (6) -quinteto titular- Forrest (9), García, Sant-Roos (3), Radebaugh (6), Cate (15), Diagne (0) y Nakic (14). 88 - 96 Élan Chalon Hill (26), Leray (2), Cuthbertson (11), Mutts (0) y Gaudoux (23) -quinteto titular- Naji, Nadolny (7), Anochili-Killen (3), Darling (14), Choupas (8), Kante y Tonnellier (2). Parciales: 26-29, 21-20 (47-49), 18-27 (65-76) y 23-20 (88-96).

Árbitros: Boris Krejic (Eslovenia), Gatis Salins (Letonia) y Martin Vulic (Croacia).

Incidencias: Arena SamElyon de Sámokov (Bulgaria), 100 espectadores. Final del torno de previa de acceso a la Champions League.

Una indeseada resolución a este torneo de previa que no puede tomarse como inesperada. El ya mero hecho de que el billete se desbloqueara solo ganando tres partidos seguidos sin fallo posible, daba dificultad al evento de hoy. Pero, para un UCAM que este verano ha apostado por una plantilla de mayor tono físico y con más número de manejadores y anotadores con que liberar a Ennis, la decepción también está ahí. Y es que el canadiense es casi el único que se salva de la quema entre los exteriores, pues, entre DeJulius, Forrest y Radebaugh, por ejemplo, se erraron 14 de 16 triples intentados. Ya son la mitad de los 28 que lanzó el equipo murciano, convirtiendo solo seis.

De DeJulius y Forrest se echó en falta, seguramente, mayor determinación. Son dos jugadores por cuyas manos debe pasar el balón y esa falta de convicción es lo que más se echó en falta de un UCAM que pasó por muchos momentos de dudas ante un Chalon que siempre estuvo cómodo en el partido. Ante la duda de ir o no ir, siempre parecían haber más jugadores del equipo francés en pista por un balón suelto. La ocupación de espacios por parte de los jugadores sin balón, para ganar la espalda de los murcianos, de libro. La presión al balón a toda pista, al alcance solo del alto número de atletas que tiene en su ejército Delord. Y el ataque del rebote ofensivo, una unión de físico y corazón que hizo trizas las esperanzas murcianas de remontada: porque el Chalon capturó un rebote menos en ataque que el UCAM (19 por 20), pero sus puntos en segunda oportunidad fueron diez más (24 por 14).

La energía va por bandos

La gran preocupación de Sito Alonso antes de viajar a Bulgaria siempre fue la de jugar con una identidad. Es este el factor el que dificulta la digestión de la derrota a un club que celebra esta temporada su 40 aniversario, pues, aunque no se dejó ir del partido, la energía siempre vistió del rojo del Chalon. Con un alto número de contactos que incomodaran al UCAM, enviarle a la línea de tiros libres hasta cinco veces para un 10/11 en la personal solo en el primer cuarto, era una buena noticia por bando galo. Enviaba alto y claro al UCAM el mensaje de estar dispuesto a todo por ese billete para la Champions. Y, su alto porcentaje, el que permitía dar respuesta al infernal ritmo propuesto (26-29, final del primer cuarto).

Aunque el UCAM cogió un rebote de ataque más que el Chalon (20 por 19), los franceses anotaron diez puntos más en segunda oportunidad (24 por 14)

Con un Nakic muy certero, y un Cacok previo a sus problemas de faltas, la sensación de haber salido airoso de encajar 29 puntos en 10 minutos era algo a lo que agarrase para un equipo murciano que se ponía por delante y volvía de un tiempo muerto rival con robo y mate de Cacok (38-34, minuto 15). Pero un parcial de 3-11, con el Chalon invitando al fallo a un UCAM que perdía muchos segundos en llevar el balón al campo de ataque, y la primera de las técnicas murcianas, le daba la vuelta (47-49, descanso).

Expulsión de Sito

El cierre de la primera parte había sentado mejor al Chalon. Y que un equipo que juega con los ojos inyectados en sangre elevara sus niveles de convicción era la peor noticia para el UCAM. La vuelta de vestuarios era toda una declaración de intenciones. Seis puntos en 1:06 para el equipo más anotador del torneo. El primer triple de Hill, que iba ya por once puntos, abría la primera pequeña brecha (51-58, minuto 23), rozando ya los dos dígitos cuando Sito pedía el tiempo muerto (53-62, minuto 25).

La actividad de manos, los contactos, los gritos desde el banquillo, las celebraciones por cada balón recuperado. El Chalon estaba más presente que nunca y eso aumentaba el nerviosismo murciano. Presa de ello era Ennis, al que le pitaban dos faltas en ataque en menos de un minuto y, en la protesta de la segunda, una técnica a Sito. Lo peor aún estaba por venir. Cuando menos de un minuto después se pitaba una falta sobre Cate, al banquillo del UCAM le caía una segunda técnica, de la que el club se quejaría en 'X' que provenía de unos gritos de los aficionados. Esta, junto a la de Sito, eran tres, y eso conducía a la expulsión del entrenador.

La expulsión de Sito se dio por dos técnicas de banquillo y una a él como entrenador, precipitándose la escapada del Chalon en el tercer cuarto

Tocado (53-66, minuto 26), pero no hundido, el UCAM reaccionó con un parcial de 7-0 (60-66, minuto 27), pero cada despiste era castigado sin rubor. Darling, maestro de la puerta atrás, anotaba ahora dos triples, y el segundo se clavaba como daga ardiente en el corazón universitario, sobre la bocina del periodo, tras rebote ofensivo y para volver a los dobles dígitos de diferencia (65-76).

Esprint sin premio

El cartagenero Lucas Pérez, a los mandos tras la descalificación de Sito, buscó quemar las naves con los jugadores que exteriorizaran mayor orgullo. Ennis reclamó balón y una canasta más otro tiro libre de técnica culminaban un parcial de 7-0 (72-76, minuto 32). Pero el Chalon siempre parecía estar preparado. Los fallos murcianos en el tiro libre aparecían en el momento menos conveniente, y el volcán siempre en erupción que fue Gaudoux, que se fue a 23 puntos, 12 rebotes y 40 de valoración, castigaba toda acometida (76-86, minuto 36).

Sin margen de error, un UCAM al que se le acababa el tiempo dejó liberado en la esquina a 1:22 del final a Cuthbertson, mejor tirador del Chalon y, ahora sí, una batalla cuyas condiciones siempre fueron impuestas por bando francés, pasaba al armisticio (81-90). El UCAM es nuevo equipo de la FIBA Europe Cup.