Drama en Sámokov: el UCAM cae ante el Élan Chalon y no jugará la Champions League

BCL

Drama en Sámokov: el UCAM cae ante el Élan Chalon y no jugará la Champions League

El equipo de Sito Alonso, que se marchó expulsado, siempre fue a remolque y no le queda otra que aceptar su destino en la FIBA Europe Cup

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:32

Importante gatillazo del UCAM en Bulgaria en su intento de seguir compitiendo en una Champions League que, definitivamente, no tendrá hueco para él. Ese será ... para el Élan Chalon francés, que vuelve a la escena europea siete años después y con todo el merecimiento del mundo, después de ganar sus dos partidos de cuartos de final y semifinal anotando más de cien puntos y por más de veinte de diferencia y, especialmente hoy, sometiendo al UCAM al estilo de juego que ha venido desarrollando desde que puso pie en Bulgaria y contra el que los de Sito Alonso fueron prisioneros, no logrando encadenar minutos de solidez baloncestística y sufriendo mucho por adaptarse a la altísima exigencia física del Chalon.

