Histórico Fermín Aldeguer en Indonesia: primer murciano que consigue una victoria en MotoGP El piloto de La Ñora se impone con autoridad en el circuito de Mandalika y se convierte en el segundo más joven en ganar un gran premio de la categoría reina. Acosta también se sube al podio como segundo

Antonio Gil Ballesta Domingo, 5 de octubre 2025, 09:44 | Actualizado 09:56h.

Día histórico para el deporte de la Región de Murcia. Fermín Aldeguer se ha convertido en el primer murciano en ganar una carrera de MotoGP, al imponerse en el circuito de Mandalika. El piloto de La Ñora lo hace con apenas 20 años y 183 días, lo que le convierte en el segundo más joven en ganar en la categoría reina, solo por detrás del legendario Marc Márquez. Dominó de principio a fin el de Gresini, que protagonizó un triunfo incontestable en la carrera del Gran Premio de Indonesia, donde se confirma como la gran revelación de la temporada.

Aldeguer, que ya acarició la victoria en el sprint de este sábado, partía como segundo en la carrera de este domingo. No fue una mala salida del murciano, pero se vio sobrepasado por Luca Marini y Pedro Acosta. El mazarronero, la otra estrella del motociclismo regional, también perseguía su primer triunfo en MotoGP, pero se tuvo que conformar con un gran segundo puesto. Aguantó unas pocas vueltas en cabeza, pero perseguido muy de cerca por su paisano y rival desde que eran niños, que se puso a rebufo tras quitarse de encima a Marini.

Hasta la séptima vuelta, cuando Aldeguer le ganó el duelo Acosta y se marchó sin mirar atrás. Tenía más ritmo el de La Ñora, que empezó a marcar vueltas rápidas en cuanto se puso primero en Mandalika. Mientras se peleaban por detrás Acosta, Marini y Raúl Fernández, Aldeguer se escapó con mucha autoridad y fue ampliando la ventaja en cada vuelta.

De la pelea por el segundo puesto del cajón se aprovecharon Rins y Aleix Márquez, que llegó por detrás con fuerza hasta la tercera posición para completar un podio de Gresini. Y un doblete murciano, ya que se tuvo que defender con uñas y dientes Pedro Acosta, que finalmente le ganó la partida a Márquez y acabó segundo.

Fue una carrera accidentada y llena de alternativas desde que Marco Bezzecchi se comió en la primera vuelta a Marc Márquez. El flamento campeón del mundo se marchó directo al centro médico, muy dolorido. Y de todo ello se mantuvo ajeno a todo esto Fermín Aldeguer, el 'rookie' que aprovechó una oportunidad única, que pilotó toda la carrera como un veterano. Como un campeón en ciernes que siempre tendrá en el recuerdo el Gran Premio de Indonesia, donde ha dejado su nombre grabado en la historia no solo del deporte regional, también del mundo del motociclismo.