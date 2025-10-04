Bezzecchi le roba a Fermín Aldeguer su primera victoria en una carrera al sprint

Fernando Perals Sábado, 4 de octubre 2025, 09:43 Comenta Compartir

Fermín Aldeguer rozó este sábado con la punta de los dedos otra gesta en su carrera: la de ser el piloto más joven de la historia en lograr una victoria en la carrera al sprint. Pero el italiano Marco Bezzecchi le robó el triunfo al piloto murciano en la última vuelta del circuito Pertamina Mandalika de Indonesia, a escasos metros de la línea de meta.

El de La Ñora dominó la totalidad de la prueba a excepción de las últimas tres curvas. Vuelta rápida tras vuelta rápida, llegó a liderar la carrera con su paisano Pedro Acosta detrás. La Región de Murcia al poder, hasta que en la vuelta número 5 el de Puerto de Mazarrón se fue al suelo y acabó deslizando por el asfalto hasta la grava, lo que le acabó llevando al box y abandonando la sprint.

Pero Aldeguer seguía a lo suyo. Nada ni nadie parecía capaz de dejarle sin premio, pero Bezzecchi empezó a exprimir su Aprilia hasta la última gota. El italiano fue pegándole bocados a la distancia que le separaba con el murciano, décima a décima, metro a metro. Hasta que en las dos últimas vueltas, el de Rímini se convirtió en una extensión de la sombra del murciano.

A falta de tres curvas, Bezzecchi se tiró con todo a por Aldeguer y acabó asestándole un golpe que no se esperaba el de La Ñora, que tenía a todo su box preso de la tensión por lo cerca que estaba el primer cajón del podio. Volvió a intentarlo el murciano en la penúltima curva, pero el transalpino se defendió bien y cruzó la meta en primera posición. Gran segundo puesto de Aldeguer pero que seguro le deja un sabor amargo. La primera victoria tendrá que seguir esperando.

Primera y segunda línea

Aldeguer saldrá en la carrera de este domingo del Gran Premio de Indonesia desde la segunda plaza, otro gran resultado cosechado en la clasificación de este sábado. Por su parte, Pedro Acosta lo hará desde la segunda línea de parrilla, quinto concretamente.

En Moto3, Álvaro Carpe partirá desde la cuarta posición tras colocarse entre los pilotos más rápidos de la jornada. Máximo Quiles, que se juega el subcampeonato del mundo en estas últimas cinco fechas del Campeonato, saldrá sexto y tratará de recortar puntos con el valenciano Ángel Piqueras, que de momento es segundo con 18 puntos de ventaja.