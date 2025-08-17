Un extraordinario Fermín Aldeguer rompe su techo y logra el segundo puesto en Austria

Fernando Perals Domingo, 17 de agosto 2025, 14:51 | Actualizado 15:39h. Comenta Compartir

Extraordinario. Colosal. Impresionante. Valiente. Pocos calificativos pueden describir la carrera que firmó este domingo Fermín Aldeguer en el Gran Premio de Austria. El piloto murciano rompió su techo y logró el mejor resultado de la temporada al cruzar la línea de meta en segunda posición, por detrás de un Marc Márquez intratable al que le llegó a apretar para intentar luchar por el triunfo. Tercero fue el italiano Bezzecchi. Fuera del podio se quedó Pedro Acosta, que estuvo a punto de volver a subirse al cajón pero se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

El de La Ñora cuajó su mejor carrera desde que es piloto de MotoGP. Desde la sexta plaza de salida hasta un espectacular segundo puesto que inundó de alegría su box. El corredor del Gresini Racing coleccionó varios adelantamientos para llegar hasta su mejor resultado de la temporada, entre ellos a su paisano Pedro Acosta, y al italiano Marco Bezzecchi, donde dejó una pasada preciosa que fue aplaudida hasta por el equipo Ducati.

«No es que sea mi circuito favorito, precisamente, y lograr este podio es increíble. Somos muy rápidos y competitivos con estos neumáticos. Tenemos que seguir creciendo e ir a por más. Estoy muy feliz. Este éxito va para Borja Gómez», señaló el piloto del Gresini Racing, que se acordó del corredor sanjaviereño que perdió la vida hace unas semanas cuando competía en el circuito francés de Magny-Cours.

El rostro del añorejo expresaba la emoción desbordada de un debutante que acababa de hacer magia y volar sobre el asfalto austriaco. Aldeguer fue constante de principio a fin y fue mejorando vuelta a vuelta. Tenía más rítmo que los pilotos de delante, iba con mayor intensidad en cada metro del trazado y enseñaba la rueda a Acosta, Bagnaia, Bezzecchi y compañía en cada curva. Hasta que llegó el último tercio de la carrera y se puso manos a la obra.

A falta de diez vueltas, Acosta adelantó a Pecco Bagnaia, que se fue largo, se marchó a la grava y dejó el espacio suficiente para que también aprovechara Aldeguer para colarse y ganar una plaza. A rebufo del Tiburón de Mazarrón, los dos pilotos de la Región mantuvieron una preciosa batalla por la tercera plaza. Acosta se defendía, pero el Galgo de La Ñora era un animal insaciable y demasiado rápido.

A falta de seis vueltas y tras esperar su momento, Fermín Aldeguer asestó un golpe certero al piloto de Puerto de Mazarrón y se lo quitó de encima con un bonito adelantamiento. No iba a ser el último. Ni tampoco el más bello. El murciano quería más, estaba hambriento y había olido la sangre.

Su siguiente presa fue el italiano Marco Bezzecchi. Poco le importaba al Galgo de La Ñora tener delante al hombre de la pole del sábado. Su Ducati estaba volando, iba restando décimas curva a curva a la distancia que le separaba del transalpino. Hasta que se tiró a por él. El murciano apuró su velocidad punta y frenó lo más tarde que pudo en la entrada de una curva, cogió el interior y en un movimiento de enorme valentía y que demuestra el talento que atesora, metió la moto por el mínimo espacio que quedaba para adelantar a Bezzecchi y abrochar la segunda posición.

Nadie podía parar el piloto de Gresini, que a falta de cinco vueltas solo tenía por delante a Marc Márquez. Por delante y entre ceja y ceja, porque Aldeguer seguía mordiendo en cada metro al de Cervera y al cronómetro. Cada vez se acercaba más al seis veces campeón del mundo, pero en los últimos metros vio que era misión imposible, levantó el pie y disfrutó de su segundo puesto, el mejor desde que llegó a la categoría reina.

Regreso triunfal y soñado para el joven murciano tras un mes de vacaciones. Algo más amargo para Acosta. El de KTM peleó y acarició las posiciones del podio, pero un extraordinario Aldeguer y un incansable Bezzecchi le dejaron fuera por muy poco. Aún así, su moto ya se codea con las de los favoritos de la parrilla. El Tiburón ha vuelto a ser un candidato a subirse al cajón sábado y domingo. Solo es cuestión de tiempo que vuelva a descorchar el champán.