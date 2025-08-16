Aldeguer crece hasta la sexta posición y Acosta saldrá séptimo tras un error en Austria

Fernando Perals Sábado, 16 de agosto 2025, 12:01 Comenta Compartir

Jornada con sabor amarga la de este sábado para Pedro Acosta en el Gran Premio de Austria. El piloto de Puerto de Mazarrón no pudo pasar del séptimo mejor tiempo (1:28.416) en la sesión de clasificación en el circuito de Red Bull Ring cuando apuntaba a pelear la pole. El Tiburón cometió un pequeño error en los últimos metros de su vuelta final y perdió tímidamente el control de su moto tras hacerle un extraño en la parte delantera. Eso provocó que el piloto de KTM, escudería que corre este fin de semana en casa, perdiera más de 300 milésimas, lo que le privó de estar más arriba. Este domingo, el pupilo de Albert Valera saldrá desde la tercera línea de la parrilla.

Desde la segunda, pero solo una posición por delante, lo hará el murciano Fermín Aldeguer. El de La Ñora creció sobre el asfalto en la sesión de clasificación con respecto a la jornada del viernes. Va de menos a más el piloto del Gresini Racing en Austria y este sábado conisguió el sexto mejor tiempo del día (1:28.302).

Fue el mejor resultado cosechado por Aldeguer desde que aterrizó en el Red Bull Ring, después de batallar sin premio en las sesiones libres del viernes y en las de la primera hora de este sábado. Al final se ganó un puesto en la Q2 y selló una sexta plaza que sabe de maravilla e invita al optimismo de cara a la carrera del domingo.

La pole fue para el italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, que logró la quinta de su carrera en la categoría reina. Con un tiempo de 1:28.060, el transalpino cruzó la línea de meta como el más rápido e inundó de alegría su box, donde pocos confiaban en que el sábado pudiera dejar tan buen resultado. Segundo fue Álex Márquez (1:28.076), compañero de Aldeguer en Gresini, y tercero, Pecco Bagnaia (1:28.202).

La sorpresa del día la dio Marc Márquez, que amenazaba con volver a reinar, también en la jornada del sábado. El de Cervera se fue al suelo cuando rodaba en una gran vuelta y caminaba hasta el primer puesto. El de Ducati volvió a intentarlo una vez más, ya con la moto bastante tocada, y se tuvo que conformar con salir desde la cuarta plaza este domingo.