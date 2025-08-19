Ducati seduce al murciano Fermín Aldeguer: «Es el futuro de la marca»

Fernando Perals Martes, 19 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Los pilotos murcianos de motociclismo se han empeñado en ser el nombre propio del Mundial. Si Máximo Quiles ha dejado con la boca abierta a todos con su primer año en Moto3, donde se codea con los favoritos para ganar el campeonato, en la categoría reina hay un protagonista destacado: Fermín Aldeguer (Murcia, 20 años).

El de La Ñora está brillando sobre el asfalto en su primera temporada en MotoGP. Quería ser el mejor 'rookie' del año y de momento lo está consiguiendo. El piloto de Gresini está asombrando a todos con su puesta en escena y su crecimiento carrera a carrera. Incluido a los ingenieros y directores generales de los mejores equipos del 'paddock', entre ellos el de Ducati Lenovo, Luigi Dall'Igna, el jefe de Marc Márquez y el culpable de que esta escudería haya adelantado a todas por la izquierda y sea hoy la que avasalla en el asfalto.

El líder del equipo oficial de Ducati Lenovo pasó de disfrutar de la victoria de Marc Márquez en Austria a elogiar el segundo puesto de Aldeguer, su mejor resultado de la temporada que logró con una remontada antológica. «Fue una actuación maravillosa, una remontada emocionante y un impresionante ritmo de carrera hasta la meta, digna de un verdadero campeón. En conjunto, una actuación que marca su destino. El coraje y talento de un debutante con la calidad y astucia de alguien que sabe mucho más de lo que sus 'veintitantos' dejarían suponer», confesó Gigi horas después de la carrera.

La nueva era

La cita del pasado fin de semana en el Red Bull Ring y, sobre todo, los adelantamientos a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi, fueron la mejor carta de presentación para aquellos que no tenían apuntados el nombre del añorejo y una flecha directa al corazón para los que ya andan encandilados con el joven debutante, como Gigi Dall'Igna. «Hizo una carrera increíble, sin cometer un solo error, en una pista complicada. Está creciendo de una manera extraordinaria. Es el futuro de Ducati», reconoció el italiano.

Aldeguer, por su parte, abrazó los elogios y fue más allá: «Yo soy la nueva era, soy joven. Tengo que utilizar esa ventaja que tengo, como de desconectar el cerebro», dijo una estrella en ciernes del motociclismo.