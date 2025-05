El cumpleaños más infeliz de Pedro Acosta por culpa de KTM

Fernando Perals Murcia Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Tiburón está herido y, sobre todo, cansado. Conforme avanza el Mundial de motociclismo y se suceden los grandes premios, el cabreo de Pedro Acosta solo hace crecer. Da igual que en Silverstone acabara sexto en una carrera difícil para toda la parrilla que se tuvo que reanudar por manchas de aceite en el asfalto, el de Puerto de Mazarrón subrayó poco después que «sigue sin ser suficiente». Tampoco importa en exceso que en Le Mans, donde llegó 'in extremis' tras una operación en su antebrazo derecho, lograra su mejor posición hasta el momento, una cuarta posición algo tramposa. Y es que aunque rozó el podio, se quedó sin subirse al tercer escalón porque su paisano Fermín Aldeguer le robó la gloria en los últimos metros.

La última cita ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Acosta, que tuvo un cumpleaños infeliz el pasado domingo, cuando sopoló 21 velas sin la sonrisa que le caracteriza. La razón volvió a ser su moto y su equipo. La frustración se apodera del campeón de Moto2 y Moto3 por verse lejos del podio y de la lucha por los primeros puestos, tanto en clasificación, la sprint y la carrera de los domingos.

El problema, y la desesperación, se agigantan con el paso de los días por algo tan simple que el propio piloto dejó claro con cuatro frases lapidarias: «No lo acepto y no soy paciente. La oportunidad pasa una vez en la vida. No voy a esperar toda mi vida para ser campeón en el Mundial. Necesito ayuda de la fábrica [KTM]». El pupilo de Albert Valera ha elevado el tono. Ya no esconde su hartazgo con la escudería austríaca y cuando tiene un micrófono delante se despacha a gusto con toda clase de críticas a su RC16, a la cual no le llegan las mejoras prometidas y no le permite demostrar el talento que sí derrochó en las categorías inferiores y que también enseñó la temporada pasada en su primer año en MotoGP.

El Tiburón se veía este año compitiendo por su primera victoria de su carrera en la máxima categoría y luchando de tú a tú con los Márquez, pero le ha adelantado por la derecha hasta el 'rookie' Fermín Aldeguer. «Esto es lo que me está quemando por dentro. Estar tan cerca de estos pilotos y no poder atraparlos. Y da igual lo que hagas, porque nunca llega. La moto no tiene el agarre de las demás», confesó.

La cuerda comienza a tensarse de tal manera entre KTM y el piloto que puede romperse en cualquier momento. Pit Beirer, director deportivo de KTM, recuerda cada vez que puede que «ninguno de los pilotos está en el mercado con vistas al año que viene», pero la realidad es que Acosta está más cerca de correr en cualquier otra escudería el próximo Campeonato del Mundo que de repetir encima de la nave naranja de la marca austríaca.

El equipo de Valentino Rossi, el VR46, es el que más está cortejando al Tiburón en las últimas semanas. La escudería de la leyenda del motociclismo le buscaría un asiento en cuanto el de Puerto de Mazarrón terminase de deshojar la margarita y eligiese buscar el cariño y la competitividad en otro destino y dejar KTM. Algo difícil esto último y en lo que tendrá que trabajar conciencudamente su manager, Albert Valera, ya que Acosta tiene contrato dos años más y en el equipo no facilitarán la salida de su piedra angular.