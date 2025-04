Nuevo palo de Acosta a KTM: «La gente de la fábrica tiene que ponerse las pilas»

Francisco J. Moya Jueves, 24 de abril 2025, 18:11 Comenta Compartir

Sigue la tensión entre Pedro Acosta y su equipo, KTM. No llegan los resultados, la moto no mejora, los rumores de una posible marcha del mazarronero de la marca austríaca continúan y el propio piloto no se muerde la lengua cuando se trata de buscar culpables al mal arranque de temporada de la escuadra naranja en MotoGP. Así, este jueves en la previa del GP de España que este viernes arranca en el circuito de Jerez con los entrenamientos libres, Acosta dio otro palo a los suyos.

«Tenemos a los dos mejores pilotos de pruebas que puede haber en la parrilla si comparas todos los que hay de prueba. Muchas veces en las ecuaciones, hasta el tío más inteligente se equivoca, entonces la gente de la fábrica tiene que ponerse las pilas, no los pilotos», soltó el mazarronero.

Acosta es autocrítico, pero los dardos los lanza a KTM, que no ha hecho los deberes esta pretemporada. «Me hubiera gustado llegar en mejores condiciones al inicio de año, está claro. Pero es lo que digo siempre: tenemos a un señor que se llama Dani Pedrosa, que a lo mejor me voy de la boca, pero hizo a Honda grande, a mi forma de ver las carreras. Y luego tenemos a Pol [Espargaró], que era piloto en activo hace dos años. Lo que es una situación de MotoGP actual con los alerones, que quizá puede ser que a Dani, por no hacer muchas carreras ahora, se le escape un poco de las manos. Pero ya ves que cada vez que se sube a la moto y se mete en pista con nosotros, va igual de rápido para estar en el top 5. Y el año pasado hizo podio en la sprint. Creo que el trabajo que están haciendo tanto Pedrosa como Espargaró es muy útil, pero también desde la fábrica tienen que dar puntadas más precisas, quizá», insistió.

De cara a este fin de semana, el Tiburón de Mazarrón espera estar con los mejores. «Va a ser el primer Gran Premio que nos vamos a centrar en trabajar, que nos vamos a centrar en hacer una base, porque fue un poco lo que nos pasó en Catar. No podemos estar llorando siempre y hay que estar delante», afirmó.