Acosta no se ve ganando este fin de semana en Portimao, su circuito favorito
Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:11
Pedro Acosta intenta sacudirse la etiqueta de favorito para ganar el GP de Portugal de MotoGP de este fin de semana. Sus números anteriores en Portimao, donde ha vencido en cuatro ocasiones, hacen pensar en algo grande, pero él se quita presión. Percibe una madurez que espera que le sea útil en el futuro, aunque cree que hablar de ganar una carrera ahora mismo son palabras mayores, ya que su KTM está muy por detrás de las Ducati e incluso de las Aprilia.
«Todo el mundo está poniendo muchas expectativas con eso, menos yo. Vamos a ver cómo me subo a la moto mañana [por hoy], cómo me siento al principio y, a partir de ahí, ya veremos», explicó ayer el Tiburón de Mazarrón.
«Sabemos que nuestra moto, con el desgaste de los neumáticos, está en un momento crítico de verdad, porque no ha sido ni una ni dos veces, llevamos ya como cinco carreras con ese problema», subrayó un Acosta que no cree que sea favorito. «Para nada», insistió.
«Que el campeonato se haya decidido tan pronto, quizá ha ayudado a que se abra el abanico y haya muchos candidatos a ganar. Me puse el objetivo desde el verano de estar siempre en el 'top 5', es el que estoy intentando buscar, incluso cuando los días no me salen muy allá. Yo sigo con eso. Creo que estamos haciendo carreras de calidad, incluso cuando no se podía hacer un podio, que era lo que yo quería. Estoy poniendo un poco de cabeza en el sitio y creo que eso me ayudará cuando pueda jugarme algo importante», dijo.