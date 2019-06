GP de Francia Sainz: «Hemos sido el cuarto coche más rápido» Carlos Sainz, en el circuito Paul Ricard. / EP El madrileño, satisfecho por el sexto puesto y por el rendimiento general en Francia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 23 junio 2019, 19:11

Carlos Sainz estaba notablemente contento no sólo por cuajar una carrera que le permitió ser sexto en el Gran Premio de Francia, sino por el rendimiento general mostrado durante el fin de semana. El McLaren MCL34 estuvo a la altura de los mejores e incluso hubo momentos en los que rodó en tiempos de los de arriba.

«Por primera vez en todo el año creo que hemos sido el cuarto coche más rápido, tanto en clasificación como en carrera. Eso es un paso muy grande, eso es lo que pedí creo que después de Mónaco, cuando nos pusimos cuartos en el campeonato, y se ha cumplido. En Paul Ricard hemos sido el cuarto coche más rápido, y eso quiere decir que vamos hacia adelante y que vamos en la dirección correcta», se congratulaba el español.

En buena medida, su actuación en pista quedó marcada por resistir a Lando Norris, que también usó triquiñuelas propias y habituales de compañeros de equipo y rivales. «Cuando yo iba en Bakú detrás también le pedía que fuese más rápido. Es el juego que hay, son las carreras. Cuando vas detrás siempre piensas que eres más rápido, hasta que de repente me dicen a mí que haga un 1:34.8 y lo hago. Cuando van los dos coches juntos, y en buena posición, lo único que intentas es llegar al final en esas posiciones, sobre todo cuando yo no tenía nada que ganar. Para llegar al final había que guardar mucha rueda, y cuando al equipo le apetecía que yo bajase a 1:34 o a 1:35 lo he hecho, así que... ritmo había de sobra», explicó.