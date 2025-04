El título mundial del Club Náutico Santa Lucía supone «otro sueño cumplido»

Son los mejores del planeta en lo suyo. Lo han vuelto a demostrar por segundo año consecutivo. El Club Náutico Santa Lucía se proclamó hace ... escasos días campeón del mundo de pesca deportiva desde orilla. El equipo cartagenero lo logró en aguas de Portugal y revalidó el título que les acredita como el mejor club de pesca del planeta, algo que ya consiguieron en Francia el año pasado. «Es una sensación indescriptible. Llevamos toda la vida luchando por esto. Es otro sueño cumplid», confiesa emocionado Antonio Nicolás, uno de los miembros del equipo campeón. Junto a él se colgaron la medalla de oro a principios de mes Juan Cánovas Miras, Jorge Ayuso Hernández, David Alcántara Luna, Fernando Ruiz Pérez y Alejandro Ruiz Pérez.

Los seis integrantes del Club Náutico Santa Lucía exhibieron su talento con la caña ante casi un centenar de pescadores y 16 equipos, algunos de ellos destacados en la disciplina Mar-costa, una modalidad que consiste en pescar desde la misma orilla de la playa. Todos ellos llegaron a Portugal una semana antes del inicio del Mundial. Un viaje que resultó clave para alzar la copa días más tarde. «Nuestra preparación y los entrenamientos es algo que nos diferencia de los demás. Hacemos un estudio del pesquero, del clima, de los peces y del agua muy detallado para llegar de la mejor forma a la competición», reconoce Antonio Nicolás.

Cuatro finales

El Mundial consta de cinco días, en los que el primero es un entrenamiento oficial y los cuatro restantes las jornadas donde se ponen en juego los puntos. La playa se divide en cinco sectores y cinco pescadores van rotando de uno en uno. Según el número de peces que hayan capturado se realiza una clasificación. La posición en la que se acaba corresponde a los puntos que se acumulan cada día (si quedas primero, un punto, si acabas octavo, ocho puntos). El que cierra los cuatro días con menos puntos se proclama campeón. Parece fácil de comprender, pero el Club Náutico Santa Lucía demostró que es, incluso, más fácil de hacer, no sin un trabajo incansable detrás y un talento descomunal con la caña en la mano. «Quedamos primeros los dos días iniciales, séptimos el tercer y volvimos a ganar el cuarto. La última jornada fuimos los mejores en todos los sectores; era imposible hacerlo mejor», reconoce Antonio, un tipo orgulloso de cómo compitió él mismo y todos los integrantes del equipo.

Ampliar Antonio Nicolás, tras pescar una lisa de 50 centímetros. Antonio Nicolás

A pesar de la autoridad con la que se impuso el club cartagenero, los propios pescadores aseguran que fue de todo menos fácil. El clima no acompañó y el Atlántico difiere mucho del Mediterráneo, donde ellos están acostubrados a competir y entrenar. «Tuvimos que tener muy en cuenta las mareas, que influyen mucho en la pesca. Controlamos al segundo los horarios de subida y bajada del mar para observar cuándo podía haber más peces y el horario de comida de estos. Sabes que luchas contra la naturaleza y siempre te puedes equivocar, pero le dedicamos muchas horas», detalla Antonio Nicolás.

Este pescador no solo ganó la medalla de oro junto a sus cinco compañeros. Antonio Nicolás fue el más destacado de los casi cien deportistas que se dieron cita en el país vecino. El murciano, que solo tiene 29 años y ya cuenta con dos títulos mundiales, se metió en el bolsillo otro gran logro. Fue el encargado de pescar la pieza más grande de todo el campeonato, una lisa de 50 centímetros. Lo consiguió el primer día, en una contundente declaración de intenciones de lo que podía pasar, y acabó pasando, esa semana en Portugal. «Disfruté muchísimo. Fue una jornada preciosa en la que hubo muchos peces y muy buenos. Fui el mejor de mi sector, quedé primero y además pillé el pez más grande. Imposible explicar lo que sentí», relata el de El Palmar a LA VERDAD.

De Totana a Málaga

El Club Náutico de Santa Lucía no solo es un equipo doble campeón del mundo. Los seis pescadores que lo forman han creado una amistad más grande que cualquier océano. Aunque cada uno sea de un rincón distinto. Uno es de Totana, otro de Los Belones (Cartagena), Antonio es murciano, otros dos de Motril y el último de Málaga. Los seis tienen una pasión, la pesca. Un amor por el que hay que luchar día a día para que no se desgaste y mantener la llama viva. «Entendemos que la gente no pueda comprenderlo, pero nos esforzamos muchísimo. Invertimos nuestro dinero, porque este no es un deporte remunerado. Gastamos nuestras vacaciones en competir y le dedicamos el tiempo que le robamos a nuestras familias en vez de disfrutar con ellas. Lograr triunfos como este da sentido a todo lo que hacemos por la pesca», apunta Antonio, que ya piensa en el siguiente reto.