El delegado del Cordillera salva la vida a un juvenil de 16 años de Mula

Este domingo se vivieron minutos de mucha angustia en el pabellón del Club Cordillera de Murcia, donde se disputaba un encuentro de liga de Primera Juvenil de fútbol sala entre el CD Cordillera y el CFS El Niño de Mula. Faltaban tres minutos para el descanso cuando el visitante Mario, de 16 años, comenzó a toser y pidió el cambio. Nada más sentarse en el banquillo se desplomó. Su entrenador, Antonio Rubio, comenzó a gritar y a pedir ayuda. El árbitro, José Otalora, paró el partido, y el técnico local, Juan Carlos Guillamón (ex del Plásticos Romero Cartagena), y su delegado, Marco Rivero, actuaron con una celeridad que acabó salvando la vida del muchacho.

«Marco empezó a hacerle la reanimación cardiopulmonar, porque el crío ni tenía tensión ni respiraba. Estaba morado y se iba. Había entrado en parada y mi delegado tiene nociones de RCP. Yo llamé a la ambulancia y salí corriendo hacia las pistas de tenis y luego al gimnasio, en busca de un médico. Di con una doctora y también con una enfermera. Hubo suerte. Eran las 12.33 de un domingo por la mañana y es el momento de la semana en el que más concurrido está el club. Si esto te pasa en un pabellón por ahí perdido... No teníamos desfibrilador [este mismo lunes el club compró uno], pero salvamos la situación con mucha rapidez», cuenta a LA VERDAD Guillamón, quien abandonó la élite hace cinco años y empezó a dirigir las escuelas de fútbol sala del Cordillera, «porque aquí juega mi hijo», concede.

La ambulancia tardó diez minutos en llegar, «pero a mí me parecieron muchos más», confiesa el padre de Mario, quien este lunes atendió a LA VERDAD y estaba «mucho más calmado» tras saber de boca de los médicos que su hijo «está estable» y se ha «recuperado bien» de esa parada cardiorrespiratoria que no vieron venir en la familia. «Mi hijo juega al fútbol sala y al pádel. Está en Primero de Bachillerato y es un loco del deporte. Quiere estudiar CAFD y no bebe refrescos porque no quiere burbujas. Es un chico muy sano, que se cuida mucho. Y nunca había tenido ningún problema. Están haciéndole pruebas y esperamos saber qué ha sucedido», explica el padre de Mario, que estaba en el pabellón cuando su hijo se desplomó. Son de Granada, pero «llevamos diez años viviendo en Mula y mi hijo es muleño al 100%», dice.

Sigue sedado

El padre de Mario espera que en las próximas horas le retiren la sedación al chico y se confirme su buen estado. «Aún tiene unas décimas de fiebre y, por eso, los médicos prefieren esperar y quitarle la sedación cuando tenga ya una temperatura normal, para así garantizar que todo está bien y que la recuperación del tema neuronal sea perfecta», explica. «Lo vimos muy jodido», reconoce Guilamón. «Es que no respondía, no respiraba y tenía un color muy feo. Pasamos un rato muy malo y hasta que no supimos que estaba estable en la Arrixaca no respiramos tranquilos», añade el entrenador del CD Cordillera.

Ampliar Un jugador sufrió una grave lesión en la rótula el pasado jueves. CD Cordillera

El susto del domingo fue tremendo y coronó una semana llena de sobresaltos en el pabellón del Club Cordillera, que este año celebra su 50º aniversario. Y es que el jueves, en otro partido de fútbol sala disputado allí, un jugador del equipo local sufrió una grave lesión en la rótula y también tuvo que acudir una ambulancia a llevárselo a la Arrixaca. En esa ocasión, también, el delegado Marco Rivero, estuvo ahí el primero para socorrer al chico.