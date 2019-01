Atletismo La 'bala' que marcaba goles en Cabezo Beaza La entrenadora Patricia Paz, con José Luis Corral, el miércoles, en la pista municipal de atletismo. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM José Luis Corral, que jugó en el Efesé, es a sus 17 años la perla del atletismo cartagenero; este fin de semana está debutando con la selección española RUBÉN SERRANO Cartagena. Domingo, 27 enero 2019, 11:33

El cielo está poblado de nubarrones. Avecina tormenta en el barrio cartagenero del Ensanche Almarjal. Pero la temperatura es agradable, no hace un viento cortante y durante las casi dos horas que un equipo de 'La Verdad' está en la pista municipal de atletismo no cae ni una gota de agua. Se agradece. Es miércoles y la instalación pública está repleta de chicos y chicas. Pero todas las miradas apuntan a una única persona: lleva un chándal amarillo, se presta a hacer un 'sprint' por la calle 4 para las fotografías y accede a mantener una charla, con la mirada perdida. Es extremadamente tímido. Su nombre es José Luis Corral, tiene 17 años y últimamente ha puesto a la ciudad portuaria en el mapa del atletismo.

Corral es la perla del UCAM Atletismo Cartagena y este fin de semana está compitiendo por primera vez con la selección española sub 18, en Portugal, en el Trofeo Ibérico de pruebas combinadas. Durante las últimas semanas ha preparado a conciencia la competición de heptatlón: 60 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 60 metros valla, salto con pértiga y mil metros lisos.

Lógicamente, la llamada del combinado español para una competición oficial le llega tremendamente pronto. Ninguno de los directivos y entrenadores del club recuerda un caso similar, que siendo tan joven empiece a despuntar tan rápido. «Uno de mis ídolos es el francés Kevin Mayer, que batió el récord del mundo en esta prueba. Estoy algo nervioso y no suelo dormir bien, pero lo controlo cuando me toca competir», asegura, un día antes de viajar hasta la ciudad portuguesa de Pombal, muy cerca de Lisboa.

LAS REACCIONES José Luis Corral, atleta; los inicios: «Dejé el fútbol. En el atletismo se respira un ambiente más sano, no hay riñas ni insultos»

El futuro: «Llegar lejos es complicado; tengo claro que voy a compaginarlo con la carrera de CAFD»

Una experiencia única: «Estoy nervioso y no suelo dormir los días antes de la prueba, pero a la hora de la verdad me concentro»

Porque desde luego, el caso de Corral es excepcional. Muy particular. Como suele ser habitual en la mayoría de niños, empezó jugando al fútbol. Fue delantero del equipo infantil del Cartagena Fútbol Club. En la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer «hacía de metegoles, de pichichi, como se suele decir, pero le faltaba algo de agresividad», recuerda su padre, también vicepresidente del club, José Luis Corral. Un día le animaron a participar en los cross escolares. «Hice varios, incluso en verano, veía que me iba bien y mi profesor de educación física me dijo que me apuntara a atletismo», relata el chico, que vive en el polígono de Santa Ana y estudia primero de bachillerato en el instituto San Isidro, en Los Dolores.

«Problemillas» en el isquio

Lo que empezó como un entretenimiento, para matar el gusanillo, poco a poco fue a más, hasta germinar y ser una de las grandes promesas del atletismo regional: ganó varias carreras populares, como las de Cabo de Palos, e incluso alguna edición de la San Silvestre, cuando era aún más niño. «Al principio, en Infantil, lo compaginé con el fútbol, pero en Cadete me decanté más por esto. Es un deporte individual, depende de ti mismo y el ambiente es mucho más sano. Aquí no hay riñas ni insultos en la grada. Y nadie te manda», relata Corral, aficionado a la música, a la informática y a quien le gustaría sacarse en un futuro la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o prepararse para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Lo que tengo claro es que llegar lejos en esto es complicado. Tienes que superarte constantemente y quiero seguir formándome a la misma vez».

En el UCAM Atletismo Cartagena se veían venir el crecimiento de Corral. El chico entrena cinco veces por semana en la pista municipal de atletismo, con sesiones que suelen durar dos horas y media o tres horas. Lo último que ha hecho ha sido quedar campeón regional en heptatlón, establecer su mejor marca personal y, de paso, una de las mejores de España.

Lógicamente, eso no ha pasado por alto en la Federación Española de Atletismo. «Nuestro trabajo en las bases es fundamental, y para nosotros supone una alegría tremenda. Hemos tenido mucho tacto con él, porque ha tenido sus problemillas [hace dos años sufrió una pequeña rotura en el isquiotibial] y aun así ha llegado a la selección bastante joven. Su futuro es totalmente prometedor. Profesionalmente, el atletismo es complejo. Vicente Guardiola no fue convocado con España tan joven, ha estado apartado más de un año por una lesión y todavía tiene opciones de disputar un gran campeonato. Por eso, desde pequeños fomentamos la formación dual: estudiar algo y entrenar», resume el presidente del UCAM Atletismo Cartagena, Juan Alfonso García.

Aprendiz de Guardiola

La entidad, surgida en 1996, está patrocinada por la Universidad Católica desde 2001, fruto de la fusión con los clubes Elcano y Gabriela Mistral, que hacen de escuelas de formación. Gracias a ese apoyo y al importante respaldo económico del Ayuntamiento, el club no ha hecho más que crecer desde entonces: hay más de 500 atletas (algunos internacionales) y en todas las categorías, desde los más pequeños. El senior está en Primera División, equivalente a una Segunda de fútbol, y de lograr el ascenso (es tercero y suben los dos primeros) competiría en la élite contra pesos pesados como el Barcelona y el Playas de Castellón. De momento, el club no se pone techo: es el campeón regional de invierno, corredores como Mohamed Katir y Chiara Torrisi baten plusmarcas y otros sub 16, como Cayetano Ureña, han entrado en los campeonatos de España. El equipo sub 16, de hecho, está hoy en Zaragoza disputando la competición nacional de pista cubierta, con los ocho mejores clubes del país.

Lo de Corral con la selección sub 18 es otra gran alegría, para poner en el mapa a Cartagena más allá de la Región. A quien tampoco le sorprende su crecimiento es a su entrenadora, Patricia Paz. «Compagina los estudios con el atletismo y es de admirar. Psicológicamente es un esfuerzo muy grande. Son muchas disciplinas. Estoy orgullosa de José Luis, esto es un premio para él y no estamos en edad de presionarlo. Es un primer paso. Empezó desde niño y aposté desde el principio por él. Se le veían maneras, por su preocupación y ganas de aprender. Los talentos hay que detectarlos no tanto por las cualidades físicas, sino por la capacidad de asimilar las técnicas, de mostrar interés por el aprendizaje. Él siempre se ha preocupado por hacer las cosas bien, es muy perfeccionista. Con esto, ha obtenido el premio que buscaba. Un sobresaliente a una edad muy temprana. Es el atleta juvenil que más pronto ha sido internacional. Por delante de Vicente Guardiola», uno de sus referentes. Con el jumillano compartió pista y siguió sus consejos.

La cartagena Paz es el alma máter del UCAM Atletismo Cartagena y es una de las responsables del éxito del club. Licenciada en CAFD, especialista en educación física y salud y entrenadora nacional, es la directora técnica: se encarga de coordinar a un equipo técnico de 17 entrenadores, contratados y que también trabajan mano a mano con las escuelas base de Elcano y Gabriela Mistral. Lleva en la pista municipal de atletismo desde los nueve años y este fin de semana está en Portugal con Corral. «Nos hemos volcado con él, para hacerlo lo mejor posible».

El chico está en Pombal con su compañera Maika Cuenca, una joven de Puerto Lumbreras que fichó el UCAM Atletismo Cartagena. Ambos ya saben lo que es estar concentrados con la selección: en octubre disfrutaron de esa experiencia, en Castellón, sin llegar a competir. También está el atleta muleño José Carlos Soriano, que pertenece a otro club.