Atletismo «Ruth Beitia vino un día y dijo: 'Aquí ya no salto más'» Cartagena. Domingo, 27 enero 2019

La pista municipal de atletismo de Cartagena tiene más de 30 años. Y ese tiempo no pasa en balde para la instalación, ubicada en la zona del Ensanche Almarjal y a la que acuden 300 chavales al día, de los 16 clubes que practican este deporte en la ciudad. Hay maleza en los costados de la pista, las butacas están sucias y agrietadas y la iluminación es escasa en varias zonas de la pista, que tiene pendiente una reforma «desde hace once años», recuerda el presidente del UCAM Atletismo Cartagena, Juan Alfonso García. Las mejoras no llegan y está a medias la sustitución del césped y la instalación de seis cañones de regadío.

La directiva no ha recibido respuesta al proyecto de mejora que presentaron en el Ayuntamiento, para renovar la grada, la pista, los vestuarios (no hay para minusválidos) y la construcción de un local social, un punto de encuentro para los clubes y padres. No entienden cómo una entidad que pone a Cartagena en el mapa, con deportistas internacionales, dispone de estas instalaciones «abandonadas». Por no haber, no hay ni control de acceso: no hay tornos y cualquiera puede entrar a la pista y correr. «Si traes un evento regional, se nos cae la cara la cara de vergüenza. Compiten 300 chicos y hay 200 asientos. Hay riesgo de lesión. Una vez, vino la campeona olímpica de salto Ruth Beitia. Saltó una vez y dijo: 'Aquí ya no salto más'», asegura el vicepresidente, José Luis Corral.