¿Y por qué no iniciarse al golf por tan solo 30 euros?

¿Recuerda el dicho español de que 'blanco y en botella... leche'? Pues algo así sucede con los denominados 'Cursos de Iniciación' que la Federación ... de Golf de la Región de Murcia (FGRM) puso en marcha de manera muy activa hace unos años. Y desde que se implimentaron como actividad de acercamiento de esta disciplina deportiva a la sociedad, se incrementó ostensiblemente el número de licencias federativas de golf en la Comunidad murciana. Desde entonces, la Territorial ha crecido por encima de la media nacional y, porcentualmente (con un 5,8%), se ha colocado por delante del resto de comunidades autónomas.

Tres semanas, seis horas

Pues esa leche, osea esos cursos, vuelven este septiembre y octubre. Una actividad formativa subvencionada por la Real Federación Española de Golf (RFEG) y la propia Territorial para acercar el mundo del 'deporte de los palos' a cualquiera que quiera iniciarse en esta disciplina deportiva y conocer su realidad; que no es otra que la de que «se trata de un deporte para todas las edades; para disfrutar en familia, pareja o amigos (...) y que te conecta con la naturaleza», destacan desde la propia FGRM. Una actividad dirigida por profesionales docentes del golf, a un precio muy atractivo: 30 euros. Y donde se incluye el material necesario para el curso que se desarrollará durante tres semanas consecutivas de clase (dos horas al día) y con salida al campo en la última sesión. El alumno recibirá a su conclusión una licencia a coste cero, para salir a jugar hasta final de 2025.

La reserva de plaza para el cursos se realiza a través de la web federativa de la Territorial murciana

¿Cómo apuntarse? Sólo hay que entrar en la página web federativa (fgolfmurcia.com), elegir campo (Hacienda del Álamo, El Valle, Roda Golf, Alhama Signature, La Serena, Golf Altorreal, Campo de Golf Municipal Torre Pacheco o Escuela de Golf de MontePríncipe); elegir el horario más adecuado y reservar la plaza lo antes posible porque son limitadas (se configuran grupos de trabajo de no más de ocho alumnos). Si el año pasado se llegaron a los 280 inscritos, a principios de esta semana ya se rebasaban los 300.

Y después del curso ¿qué?

Cuatro de esas plazas están adjudicadas el próximo 23 de septiembre de 17.30 a 19.30 horas y en El Valle Golf a José Enrique Pérez y Francisco Javier Ruiz que asistirán al curso junto con sus esposas, a las que han involucrado en la actividad. Ambos amigos fueron noticia en LA VERDAD en julio, porque disfrutaron de un (casi) primer contacto con este deporte, al participar en una actividad organizada por Mercedes Benz, en Golf Altorreal (Molina de Segura). Y fue allí, tras probar en positivo nuevos vehículos y el tacto de un palo de golf, donde decidieron darle una oportunidad a este deporte, porque las experiencia les resultó «muy satisfactoria».

Pero... y después ¿qué? ¿Qué puede hacer un iniciado si se engancha al golf tras pasar por el curso? La Territorial da respuesta a esta situación con un calendario de competiciones bajo el nombre de '5ª categoría', donde los jugadores inexpertos, los recién llegados al golf, pueden comenzar a rodar y familiarizarse con reglas, normas de etiqueta y la 'rutina' de un torneo al uso. Las competiciones de la 5ª categoría están siendo «un rotundo éxito», afirman desde la FGRM, apoyándose en las cifras. «Cada torneo ha contado con una capacidad máxima de 92 jugadores, que se ha alcanzado. De hecho, la demanda ha sido tan alta que en varias pruebas hemos contado con lista de espera». Con esta apuesta, la Territorial murciana refuerza su compromiso con la promoción del golf, ofreciendo a los principiantes un espacio donde dar sus primeros pasos en una disciplina tan desconocida como apasionante como es el golf.