La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En los cursos de septiembre de la Territorial ya están apuntados Francisco Javier (1º por la d.) y su amigo José Enrique tras un inicial contacto hace unos meses en Golf Altorreal. Mª. Jesús Peñas
Nuestro golf

¿Y por qué no iniciarse al golf por tan solo 30 euros?

La Territorial murciana vuelve a poner en marcha este septiembre sus cursos para adentrarse en este deporte, en los que ya hay más de 300 inscritos

María Jesús Peñas

MURCIA.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:30

¿Recuerda el dicho español de que 'blanco y en botella... leche'? Pues algo así sucede con los denominados 'Cursos de Iniciación' que la Federación ... de Golf de la Región de Murcia (FGRM) puso en marcha de manera muy activa hace unos años. Y desde que se implimentaron como actividad de acercamiento de esta disciplina deportiva a la sociedad, se incrementó ostensiblemente el número de licencias federativas de golf en la Comunidad murciana. Desde entonces, la Territorial ha crecido por encima de la media nacional y, porcentualmente (con un 5,8%), se ha colocado por delante del resto de comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  3. 3 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  4. 4 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  5. 5 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  6. 6

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  9. 9 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  10. 10 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Y por qué no iniciarse al golf por tan solo 30 euros?

¿Y por qué no iniciarse al golf por tan solo 30 euros?