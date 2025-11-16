Zarpazo del Águilas en el Llano del Beal

El Águilas FC logró una victoria de enorme valor en su visita al Ángel Celdrán, imponiéndose por 0-2 a una Deportiva Minera siempre fuerte ... en su feudo. El conjunto dirigido por Adrián Hernández volvió a demostrar solidez, oficio y una creciente madurez competitiva para superar a uno de los rivales más duros de la categoría. Los tantos de José Más, al filo del descanso, y de Christian Martínez en la segunda mitad fueron decisivos para que el cuadro costero sumara tres puntos que le permiten seguir de lleno en la pugna por la primera plaza de la Segunda Federación.

Deportiva Minera Álex Lázaro; Kevin Torner, Sebas Holgado, Mirapex, Manu Galán; Javi Vera, Kamal, Omar Perdomo, Paco Torres, Kike Carrasco y Roberto Alarcón. 0 - 2 Águilas FC Salcedo; Johan Terranova, José Más, Uri, Antonio Sánchez, Mario Abenza, Aitor Javi Pedrosa, Seth Vega, Espinosa y Mateo Enríquez. Árbitro: Nil Cubas (Comité Balear). Amonestó a Kamal, Johan Terranova y Salcedo.

Goles: 0-1, José Más (45). 0-2, C. Martínez (72).

Incidencias: Ángel Celdrán, 1.000 espectadores.

El choque comenzó con un ritmo equilibrado, con ambos equipos estudiándose y sin asumir riesgos excesivos. Durante los primeros compases apenas se generaron aproximaciones de peligro, aunque el partido sufrió un contratiempo temprano: en el minuto 8, Roberto Alarcón tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, siendo sustituido por Rubén Mesa. Este incidente pareció mermar el plan inicial de la Minera, que perdió a uno de sus referentes ofensivos.

A partir de entonces, el Águilas FC empezó a hacerse con el control territorial, aunque sin concretar sus avances por las repetidas acciones en fuera de juego de Seth Vega, muy vigilado por la zaga local. La Minera, por su parte, apenas dispuso de un disparo de Omar Perdomo a los 17 minutos, que se marchó alto. La primera mitad también estuvo marcada por un parón de casi diez minutos debido a que un espectador se sintió indispuesto en la grada, lo que obligó a detener el juego.

Con el tiempo ya añadido, y cuando todo apuntaba a que el descanso llegaría sin goles, el Águilas aprovechó su mejor momento. Un preciso centro de Javi Pedrosa desde la banda izquierda encontró a José Más libre de marca en el segundo palo. El visitante no falló y empujó el balón al fondo de la red, adelantando a los costeros y enviando el partido al descanso con ventaja visitante.

Los locales, desesperados

Tras la reanudación, la Deportiva Minera saltó al césped con la clara intención de buscar el empate cuanto antes. Los locales adelantaron líneas y pisaron con más frecuencia el área de Salcedo, pero sus intentos carecieron de claridad y precisión en los metros finales. El Águilas, bien organizado y sólido atrás, respondió con serenidad a cada acometida minera, mostrando una firmeza defensiva que desesperó al conjunto dirigido por Checa.

El desgaste local y la madurez aguileña terminaron inclinando definitivamente el encuentro. En el minuto 72, el recién ingresado al campo, Christian Martínez aprovechó un balón suelto dentro del área. Su disparo, mordido y aparentemente inofensivo, terminó convirtiéndose en el 0-2 tras sorprender a Álex Lázaro. Un golpe duro para la Minera, que veía cómo el partido se le escapaba pese a su insistencia.

En los minutos finales, el cuadro local buscó con más corazón que ideas un gol que lo metiera nuevamente en la lucha. La ocasión más clara fue un cabezazo de Javi Vera que se marchó por encima del travesaño. El Águilas, por su parte, estuvo cerca de sentenciar con un disparo cruzado de Kevin Manzano que rozó el poste.

Finalmente, una victoria muy trabajada del Águilas que mantiene su pulso con el Extremadura en la lucha por el liderato. El triunfo en un campo tan exigente reafirma el buen momento del conjunto de Adrián Hernández, que continúa mostrando un crecimiento sostenido y una notable consistencia competitiva en esta fase de la temporada.