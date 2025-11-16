La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Omar Perdomo recibe de espaldas, vigilado por el visitante Mario Abenza, ayer en el Ángel Celdrán. DEP. MINERA

Zarpazo del Águilas en el Llano del Beal

Los de Adrián Hernández confirman su excelente momento de forma ante una Deportiva Minera que pierde fuelle y se aleja de la zona noble

Pedro Re

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

El Águilas FC logró una victoria de enorme valor en su visita al Ángel Celdrán, imponiéndose por 0-2 a una Deportiva Minera siempre fuerte ... en su feudo. El conjunto dirigido por Adrián Hernández volvió a demostrar solidez, oficio y una creciente madurez competitiva para superar a uno de los rivales más duros de la categoría. Los tantos de José Más, al filo del descanso, y de Christian Martínez en la segunda mitad fueron decisivos para que el cuadro costero sumara tres puntos que le permiten seguir de lleno en la pugna por la primera plaza de la Segunda Federación.

