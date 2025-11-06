La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

UCAM Lions. UCAM
Fútbol

La UCAM crea una escuela de fútbol en Philadelphia

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol «sigue consolidando su crecimiento global con la creación del UCAM Lions, un nuevo club con sede en Bensalem (Philadelphia)», indicó el club murciano en una nota. Este proyecto pionero, fruto de la colaboración entre la UCAM, el UCAM Murcia CF y Lions Football Club LLC, representa un paso histórico para la entidad, que se adentra por primera vez en el mercado futbolístico de Estados Unidos.

La institución universitaria ha suscrito un acuerdo de patrocinio para impulsar la creación y el desarrollo del UCAM Lions, un proyecto que contará con la supervisión y asesoramiento directo del área deportiva del UCAM Murcia CF. El UCAM Lions inicia su andadura con dos equipos (U17 y U9), integrados por más de 30 jugadores, que participan en una liga regular y en diferentes torneos en Estados Unidos.

«Su puesta en marcha supone un salto cualitativo en la internacionalización del club universitario, reforzando el vínculo entre deporte, educación y valores, pilares fundamentales de la marca UCAM», añade la nota.

