Primeras urgencias para un Lorca que no se fía de un peligroso Unión Malacitano

El Artés Carrasco se prepara para vivir este sábado a las 19.00 horas el único derbi murciano de la jornada en el Grupo IV ... de Segunda Federación. El Lorca Deportiva y el Unión Malacitano medirán fuerzas en un duelo en el que ya hay algunas urgencias clasificatorias en el equipo local. Tras debutar con un empate frente al Real Jaén, los blanquiazules cayeron en la segunda jornada ante el UCAM Murcia, lo que los ha llevado a situarse en puestos de descenso. Consciente de la situación, su entrenador, Sebas López, no dudó en subrayar la importancia de este compromiso: «nosotros siempre buscamos soluciones para ganar partidos. La Unión Atlético es un gran equipo que está llamado al ascenso directo, con buen juego creativo. Nos va a exigir muchísimo», recalcó en la previa.

El Lorca Deportiva tratará de hacerse fuerte en casa y apoyarse en la solidez que tradicionalmente le otorga el Artés Carrasco. La afición, además, jugará un papel clave en un choque de máxima tensión, en el que la necesidad se convierte en un acicate para dar un paso adelante y recuperar la confianza perdida.

Por su parte, el Unión Malacitano encara este desplazamiento con la ambición de sumar fuera de casa y con el objetivo de transformar las buenas sensaciones en victorias. Los de José Miguel Campos han empatado a uno en sus dos primeras citas frente al Antoniano y el Xerez Deportivo, resultados que evidencian la competitividad del equipo, pero también la dificultad para cerrar los partidos. La escuadra afincada en Totana se presentará en Lorca con la intención de puntuar y, a ser posible, lograr ese primer triunfo que le permita dar un salto en la clasificación.

El resto, mañana

Los demás equipos de la Región juegan mañana. Es el caso del líder, la Deportiva Minera, que afronta un nuevo desafío en un escenario de máxima exigencia: el Estadio Álvarez Claro. Será una cita de altura frente a un Melilla herido en su orgullo y necesitado de puntos. El técnico minero, Checa, se muestra convencido del potencial de su plantilla y destaca no solo la calidad individual, sino también la ambición colectiva de un grupo que parece haber encontrado la fórmula para competir cada semana al máximo nivel. «Es un lujo tener estos jugadores, y con las ganas de crecer que tienen. Estamos ganando y compitiendo con grandes equipos, espero sacar un buen resultado en Melilla», afirmó con seguridad, reflejando la confianza que reina en el vestuario.

Mientras, el recién ascendido Salem Puente Genil, que se ha convertido en una de las revelaciones de este arranque liguero, recibirá al UCAM. Dos victorias en dos encuentros disputados constituyen la mejor carta de presentación para un Puente Genil que, pese a llegar desde la categoría inferior, ha sabido adaptarse con rapidez a las exigencias de la Segunda Federación. Mañana, a las 12.00 horas, el conjunto universitario buscará hacerse fuerte desde la solidez táctica yaprovechar su calidad individual.

Por su parte, el Águilas FC afronta con optimismo su compromiso ante el Xerez CD, un duelo de altura que se disputará este domingo a partir de las 18.30 horas en el estadio de El Rubial. «El Xerez es un histórico del fútbol español, con Galiano al frente, un entrenador que sabe trabajar muy bien a sus equipos. Este año han configurado una plantilla superior y muy competitiva, que seguro peleará por estar arriba», señaló ayer Adrián Hernández, entrenador del Águilas.

Por último, el Yeclano Deportivo afronta una de las salidas más exigentes de la temporada. Acude al Francisco de la Hera (18.00 horas) para medirse al Extremadura, que ha comenzado la temporada con un nivel competitivo prometedor, lo que les permite situarse en lo más alto de la clasificación junto a la Deportiva Minera y el Puente Genil.