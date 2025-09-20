La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jaime Escobar, lateral del Lorca Deportiva, derriba a Alvarito, del UCAM, el pasado domingo. ANDRÉS MOLINA / AGM
Fútbol

Primeras urgencias para un Lorca que no se fía de un peligroso Unión Malacitano

Los de Sebas López se miden hoy al equipo afincado en Totana con el reto de sumar su primer triunfo y que no salten las alarmas en el Artés

Pedro Re

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:43

El Artés Carrasco se prepara para vivir este sábado a las 19.00 horas el único derbi murciano de la jornada en el Grupo IV ... de Segunda Federación. El Lorca Deportiva y el Unión Malacitano medirán fuerzas en un duelo en el que ya hay algunas urgencias clasificatorias en el equipo local. Tras debutar con un empate frente al Real Jaén, los blanquiazules cayeron en la segunda jornada ante el UCAM Murcia, lo que los ha llevado a situarse en puestos de descenso. Consciente de la situación, su entrenador, Sebas López, no dudó en subrayar la importancia de este compromiso: «nosotros siempre buscamos soluciones para ganar partidos. La Unión Atlético es un gran equipo que está llamado al ascenso directo, con buen juego creativo. Nos va a exigir muchísimo», recalcó en la previa.

