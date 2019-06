Presentación Mendy: «Siempre he creído en mi sueño y ya se ha hecho realidad» Mendy besa el escudo del Real Madrid. / Sergio Pérez (Reuters) «Nunca he bajado los brazos», destaca el nuevo lateral francés del Real Madrid, que estuvo a punto de dejar el fútbol por una artritis de cadera y a quien Florentino Pérez ensalza como «un ejemplo de superación» ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 19 junio 2019, 15:00

Ferland Mendy coronó siete días frenéticos que vieron desfilar por la pasarela del Santiago Bernabéu a Luka Jovic, Eden Hazard y Rodrygo Goes antes del francés, presentado este miércoles como nuevo futbolista del Real Madrid en el palco de honor del coliseo blanco. Luciendo la fibrosa silueta que llevó a Zinedine Zidane a reclamar su fichaje para incrementar la competencia en el lateral izquierdo tras la mala campaña de Marcelo, el galo pasó reconocimiento médico en el hospital universitario Sanitas La Moraleja antes de estampar su firma en el contrato que le vinculará a la entidad de Chamartín hasta el 30 de junio de 2025 y realizar su primera intervención como madridista. «Es un honor estar en este club, el club más grande del mundo. Muchas gracias al presidente por su confianza y al club. ¡Hala Madrid!», dijo el zurdo después de que Florentino Pérez le diese la bienvenida.

«Estamos viviendo días especialmente ilusionantes en la construcción de un nuevo tiempo que está encaminado a que se hagan realidad los sueños de los madridistas», manifestó el mandatario durante la puesta de largo del francés. «Toca avanzar y profundizar en la mejora de esta plantilla», remarcó tras recordar los éxitos cosechados durante los últimos años el presidente del Real Madrid, que incidió en que pese a la «complejidad del mercado» están incorporando «a grandes jugadores que van a provocar intensas emociones» a la parroquia blanca, entre los que se incluye Mendy. Un futbolista al que citó como un «ejemplo de superación» y de «no rendirse jamás en la vida», un hombre, recalcó, «que sabe muy bien lo que es superar la adversidad», en referencia a la dolencia de cadera que estuvo a punto de apartarle del fútbol cuando era adolescente.

En esos obstáculos que le puso la vida profundizó luego Mendy en rueda de prensa. «No hablaría de dificultades. Más bien me ha dado muchas ganas y ambición para llegar hasta aquí. Nunca he bajado los brazos. Siempre he creído en mi sueño y ya se ha hecho realidad», dijo el francés, que al margen de la artritis de cadera perdió muy pronto a su padre. «Cuando tenía 15 años me tuve que operar de la cadera. Me dijeron que ya no iba a volver a jugar. Estuve un tiempo en silla de ruedas y pasé seis o siete meses en el hospital para caminar. Ahora estoy en el Real Madrid. Es realmente increíble», se congratuló el futbolista, que manifestó su esperanza de «ganar muchos títulos» con su nuevo equipo.

Mendy, junto a Florentino Pérez, durante su presentación. / Emilio Naranjo (Efe)

Listo para ser «titular o suplente»

«Firmar por este equipo es algo magnífico», apuntó Mendy, que se mostró seguro de sus posibilidades en la pugna con Marcelo aunque humilde y dispuesto a asumir la condición de suplente si así lo decide Zidane. «Estoy aquí para aprender, intentar jugar el máximo número de partidos posible y dar el máximo», anunció el francés, que bromeó cuando se le preguntó si partía con ventaja respecto al brasileño por sus condiciones físicas. «No nos hemos visto sin camiseta ninguno de los dos», dijo para incidir luego ya con mayor seriedad en que «será el entrenador quién decida quién juega y quién no». Elogió la trayectoria del segundo capitán del Real Madrid e insistió en que «no es ningún problema ser titular o suplente». «Conozco y sé la calidad que tiene Marcelo. Ha conseguido una gran carrera en el Real Madrid y por qué no voy a aprender de él», agregó.

Reveló que no ha hablado con Zidane todavía pero resaltó que es «un honor poder compartir el vestuario con una leyenda como él» y se mostró seguro de que su presencia en el banquillo le ayudará en su proceso de adaptación al igual que la de otros compañeros de vestuario como Varane, con quien sí dialogó sobre lo que significa jugar en el Real Madrid. «Me ha dicho que era el club más grande del mundo, que me iba a ayudar para integrarme bien en el grupo», comentó sobre su compañero en la selección francesa, de la que también forman parte otros futbolistas situados en la órbita de los blancos como Paul Pogba o Kylian Mbappé. «¡Por qué no!», contestó cuando se le preguntó si le gustaría que aterrizasen también en Chamartín. «Son jugadores de una calidad muy buena, pero no hemos hablado del Real Madrid», atajó.

«Cuando he llegado estaba un poco nervioso. Ahora empiezo a creerme que soy un jugador del Real Madrid», aseguró por último Mendy, que considera que su nuevo club le puede «enseñar mucho sobre el fútbol y como forma de vida».

37 jugadores en la plantilla

Petición expresa de Zidane y debilidad de su segundo, David Bettoni, que insistió al marsellés en la conveniencia de su fichaje para reforzar una demarcación en la que Marcelo fue intocable hasta el pasado curso, la llegada de Mendy al Real Madrid compromete el futuro de Sergio Reguilón, obligado a buscar destino para aligerar el enorme fondo de armario con que cuentan los blancos, que tienen a día de hoy a 37 futbolistas con contrato.